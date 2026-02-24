Proyecto “Escuela Emblemática” deja sin aulas y sin clases a más de 900 estudiantes

La renovación de la Escuela San Miguel fue anunciada ya en julio del año pasado por el propio ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, pero las obras aún no se iniciaron. Como los siete pabellones van a ser demolidos,, los padres ya comenzaron a desmantelarlos, por lo que la institución quedó sin aulas. Por este motivo, las clases aún no se iniciaron y el comienzo quedó postergado para el próximo 3 de marzo.

Ministro de Educación destaca avances del programa “Hambre Cero” y la transformación de escuelas rurales

Como en la zona los alumnos tienen poco acceso a la tecnología, las clases virtuales no fueron consideradas como alternativa. Tras analizar varias opciones, decidieron impartir clases en un albergue que cuenta con cinco salas, tres destinadas a aulas y dos para la dirección. Como son más de 900 alumnos, el MEC deberá enviar aulas y sanitarios móviles, pero aún no los han recibido.

Igualmente, con recursos de los padres, están construyendo cinco aulas provisorias dentro del albergue. Para ahorrar recursos, comenzaron a desmantelar las aulas antiguas de la escuela y del colegio para reaprovechar piezas como marcos de puertas y ventanas, puertas, vigas, entre otros.

La licenciada María Cristina Amarilla, directora del turno tarde, explicó que las salas ahora desmanteladas no estaban en mal estado, pero que se deberán demoler por completo para la ejecución del proyecto “Escuela Emblemática”. Señaló que desde el año 2017 reportan la superpoblación de alumnos, por lo que finalmente fueron elegidos como la única institución de Alto Paraná beneficiada con el proyecto.

Destacó que, si bien ahora están enfrentando una situación difícil, recibirán un gran beneficio. “Pedimos un poco de paciencia; estamos pasando por una situación única para recibir un beneficio único.”

Por su parte, el profesor Julio Alberto Rivas, director del turno mañana, manifestó que la obra durará 18 meses, por lo que ya están conscientes de que deberán permanecer dos años fuera de la escuela.

“La escuela en sí se demolerá esta semana; por eso nosotros ya salimos y conseguimos este lugar. Estamos conscientes de que permaneceremos 18 meses en este lugar, prácticamente durante todo el 2026 y 2027”, dijo.

Aulas no llegaron a tiempo

Pese a que el anuncio de la obra ya se realizó a mediados del año pasado, las aulas móviles no fueron enviadas antes del inicio de clases, por lo que los alumnos perderán una semana.

Los datos de la herramienta de monitoreo denominada Foco de Reacción indican que en los últimos 13 años diferentes instituciones invirtieron en total G. 5.883.594.883 en la Escuela San Miguel. En total son nueve contratos, de los cuales cinco se refieren a infraestructura y el resto a equipamientos y mobiliarios.