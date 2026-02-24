Salesianos ofrecen cursos para mandos medios con alta salida laboral

La institución, ubicada en Kilómetro 20 Acaray, está dirigida por el padre Miguel Ángel Cardozo y forma parte de la red educativa de la Congregación Salesiana. El centro sigue el carisma educativo de San Juan Bosco, basado en el modelo pedagógico salesiano que promueve la formación integral de los jóvenes.

Según explicó el sacerdote, el proyecto incluye la implementación de programas de pasantías y formación dual en articulación con empresas del departamento de Alto Paraná. Esta modalidad permitirá a los estudiantes combinar clases teóricas con experiencia práctica en el entorno laboral.

La propuesta está dirigida tanto a jóvenes que desean iniciarse en un oficio como a trabajadores empíricos que buscan certificar oficialmente sus conocimientos y mejorar sus oportunidades profesionales. Entre las especialidades disponibles figuran tornería, mecánica automotriz, electrotecnia (electricidad y electrónica), soldadura, informática técnica y fresado.

El centro cuenta con acreditación del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal).

Cardozo explicó que el crecimiento industrial que atraviesa la zona, impulsado por el régimen de maquila y la inversión extranjera, la formación técnica adquiere un rol estratégico. El desarrollo de parques industriales en Minga Guazú y zonas aledañas puso en evidencia una brecha entre la demanda empresarial y la oferta de trabajadores calificados.

“Muchos jóvenes entre 15 y 24 años se encuentran sin empleo, mientras que existe una alta demanda de mandos medios en el mercado”, señaló el padre Cardozo, destacando la importancia de fortalecer la capacitación.

Aunque el año lectivo ya comenzó, la institución informó que aún quedan cupos disponibles en las distintas especialidades.

Para más información, los interesados pueden comunicarse a los números 0973-641040 o 0994-152854, o escribir al correo electrónico cpf.csma@gmail.com