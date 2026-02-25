Detienen a un hombre que habría abusado de su hijastra de 12 años

La detención del supuesto pedófilo fue concretado por el Departamento contra la Trata de Personas, en cumplimiento del oficio firmado por la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes.

El subcomisario José Rolón explicó que el ahora detenido aprovechaba los momentos en que su hijastra quedaba sola en la vivienda para someterla sexualmente de manera sistemática.

La madre, al comenzar a sospechar de la situación, conversó con la menor, quien le habría relatado lo ocurrido y aseguró además que era amenazada por su padrastro. Tras la revelación, la mujer formalizó la denuncia ante el Ministerio Público.

La fiscal Vivian Coronel, al recibir la denuncia, ordenó la inspección de la niña y una evaluación psicológica por profesionales del Centro de Atención a Víctima. Las evaluaciones confirmaron que la niña era víctima de abusos sexuales.

Versión del detenido

Por su parte, el detenido negó el grave hecho que se le atribuye y sostuvo que la denuncia habría sido a raíz de un conflicto que tuvo el fin de semana con su concubina. Según su versión, sábado recogió a su concubina de su lugar de trabajo y que supuestamente ella se molestó porque ese día había ingerido bebidas alcohólicas. “Ante el reclamo decidí irme a la casa de mi madre, pero no tengo nada que ver con la niña”, expresó.