27 de febrero de 2026 - 06:32

Meteorología anuncia un fin de semana calurosa y probables chaparrones

Meteorología anuncia otra jornada muy calurosa.

El amanecer se presenta agadable en la capital del Alto Paraná, con una temperatura mínima de 18 °C. Sin embargo, el ambiente se tornará caluroso en horas de la tarde, alcanzando una máxima de 34 °C.

El cielo estará parcialmente nublado y los vientos soplarán del sector sureste, luego variables, lo que favorecerá un leve cambio en la sensación térmica a lo largo del día.

Para el sábado, se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y 35 °C de máxima. No se descartan chaparrones durante el transcurso del día.

En tanto, el domingo continuará el ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. La mínima estimada será de 21 °C y la máxima alcanzará los 36 °C, marcando el día más caluroso del fin de semana.