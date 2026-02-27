Meteorología anuncia un fin de semana calurosa y probables chaparrones

El cielo estará parcialmente nublado y los vientos soplarán del sector sureste, luego variables, lo que favorecerá un leve cambio en la sensación térmica a lo largo del día.

Para el sábado, se prevé una jornada cálida a calurosa, con cielo mayormente nublado y vientos del noreste, luego variables. Las temperaturas oscilarán entre los 21 °C de mínima y 35 °C de máxima. No se descartan chaparrones durante el transcurso del día.

En tanto, el domingo continuará el ambiente cálido a caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos variables. La mínima estimada será de 21 °C y la máxima alcanzará los 36 °C, marcando el día más caluroso del fin de semana.