Voraz incendio en dos locales deja millonarias pérdidas en Hernandarias

De acuerdo con el reporte de la Comisaría 5ª, las llamas afectaron al autoservicio Doidão y a la distribuidora Doña Wilma, que funcionan en un mismo establecimiento y pertenecen a Alba Carina Doldán Ayala (47).

Personal policial acudió al sitio tras divisar una densa columna de humo que se elevaba desde el sector comercial. Al llegar, los agentes constataron que el fuego ya estaba siendo combatido por voluntarios del Cuerpo de Bomberos, específicamente de las compañías K-3 y K-121.

Los intervinientes explicaron que los bomberos trabajaron durante aproximadamente dos horas para controlar el incendio para evitar que se propagara a negocios contiguos, y posteriormente realizaron tareas de enfriamiento en la estructura afectada.

El siniestro dejó severos daños en la estructura del establecimiento y consumió la totalidad de las mercaderías y mobiliarios de ambos locales.

Si bien las causas del incendio aún no fueron determinadas, se presume que el fuego se habría originado a raíz de un cortocircuito.