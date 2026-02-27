Militares entrenaron para combate de incendios forestales

Los militares culminaron un entrenamiento que les permitirá apoyar el combate de incendios forestales, que a menudo se producen en zonas de difícil acceso y cuyo control puede tomar varios días, indicó a ABC Color el ministro de Defensa Nacional, Óscar González, luego de una ceremonia realizada este viernes que marcó el fin del curso.

El ministro González dijo que el combate de incendios forestales es “una cuestión importantísima” para el Gobierno, por los daños al ambiente y el peligro a la vida humana que representan.

Lea más: Ante riesgos de incendios, Infona renueva prohibición de quema en todo el país

“La capacitación es fundamental, es una tarea peligrosa”, subrayó.

Alto número de incendios

El mes de enero y la primera parte de febrero registraron un importante número de incendios forestales en todo el país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Alerta nacional: 160 incendios en 10 días reporta el comandante nacional de bomberos

Marco Almada, comandante nacional del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay, estimó que solo entre el 1 y el 10 de febrero pasados se registraron 160 incendios en áreas forestales o pastizales a nivel nacional.