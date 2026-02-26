CSJ confirma sobreseimiento del único imputado por incendios forestales en Chovoreca

La resolución del 10 de abril de 2025, emitida por el juez de Primera Instancia de Bahía Negra, Juan Manuel Lezcano, otorgó el sobreseimiento definitivo al ganadero Hugo Miguel Zelada, único procesado e imputado por los incendios forestales ocurridos en 2024, que destruyeron más de 200.000 hectáreas, según informe del Infona, en la zona de la reserva Chovoreca, en Alto Paraguay.

Posteriormente, el AI Nº 37 del 4 de septiembre de 2025, dictado por el Tribunal de Apelación de la Circunscripción Judicial de Alto Paraguay, a cargo de los jueces Mirian Giménez, Elvio Ovelar y María Gloria Torres, ratificó lo resuelto por el magistrado de Bahía Negra.

Ante esta situación, el fiscal Gabriel Rolón presentó un pedido de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual fue rechazado por extemporáneo, con lo que queda firme la resolución de sobreseimiento definitivo del productor ganadero. De esta manera, a pesar del tremendo daño ecológico y económico que produjeron los incendios en aquella oportunidad, el caso termina como agua de borraja, tal como ya lo había denunciado el obispo del Chaco, monseñor Gabriel Escobar.

Negligencia exasperante

El ministro de la CSJ, Víctor Ríos, había fustigado el negligente actuar de los fiscales que tuvieron a su cargo la investigación de esta denuncia presentada por el Infona sobre los incendios forestales que afectaron la zona de la reserva Chovoreca en 2024 y que destruyeron más de 200.000 hectáreas.

El magistrado habló de una “negligencia exasperante” de los agentes fiscales como principal causa para dejar impune este grave hecho contra la naturaleza. El Ministerio Público nunca se encargó de solicitar pedidos de informe a numerosas instituciones involucradas en esta investigación, como tampoco se realizó la declaración testifical de algunos funcionarios.

Los fiscales solicitaron seis meses de investigación y no pidieron prórroga ordinaria ni extraordinaria, sino un sobreseimiento provisional. Durante cinco meses, nunca se le ocurrió al fiscal que debía tomar declaración testifical a los policías intervinientes.

El trabajo deficiente de los fiscales permitió a la defensa solicitar el sobreseimiento definitivo. El Ministerio Público se constituyó en el lugar de los hechos —es decir, en la zona de los incendios— ocho meses después de ocurrida la tragedia y tras intensas lluvias, situación que desvirtúa cualquier investigación seria.

El fiscal inicial de la causa fue Nelson Colmán; posteriormente tomó el caso su sucesor, Gabriel Rolón, quien se encargó de presentar el pedido de casación ante la Corte Suprema de Justicia, que finalmente se expidió rechazando la presentación por extemporánea.

Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados

Ante la actuación deficiente de los fiscales de la causa, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió por unanimidad de sus miembros iniciar de oficio una investigación preliminar referente a la actuación de fiscales y jueces. Esto ocurrió el pasado 13 de noviembre de 2025, tras la denuncia realizada por el obispo Escobar sobre la impunidad frente a un hecho calificado como verdadero ecocidio.

El Instituto Nacional Forestal (Infona) había presentado una denuncia formal ante la Fiscalía de Fuerte Olimpo por los incendios forestales ocurridos en la zona de Chovoreca en 2024, donde el fuego destruyó más de 200.000 hectáreas de bosques y campos ganaderos.

Hasta la fecha se desconoce la actuación del JEM sobre la investigación a los jueces y fiscales que tuvieron a su cargo este caso, que actualmente queda en la impunidad, a pesar del tremendo daño ecológico y económico cometido contra la naturaleza en esta parte del país.

<b>Parque Chovoreca</b>

Entre los meses de agosto y noviembre de 2024 se produjeron, una vez más, grandes incendios forestales en Alto Paraguay. La mayor parte se concentró en la zona norte de la reserva natural del parque Chovoreca, expandiéndose a una gran cantidad de establecimientos ganaderos de los alrededores.

En todo este tiempo se pudo observar el trabajo tesonero de cientos de personas, entre ellas bomberos, militares y personal de las estancias, quienes realizaron labores con la ayuda de maquinarias y camiones cisterna con agua para tratar de sofocar las bocas de fuego.

Se contó además con el apoyo de helicópteros denominados “Bambi”, que arrojaban agua desde el aire, y más tarde incluso llegó al Chaco el avión hidrante Hércules de la Fuerza Aérea Uruguaya para sumarse a la tarea de apagar el fuego. La inversión económica del Estado paraguayo y de los productores fue varias veces millonaria.

El esfuerzo humano y el despliegue de las maquinarias ayudaron a evitar una catástrofe mayor, ya que se logró contener el avance del fuego hasta la llegada de las grandes lluvias que apagaron por completo los incendios, los cuales, para la justicia de nuestro país, pareciera que nunca existieron, pues la impunidad en el caso así lo demuestra.