Violencia empaña el clásico del salonismo en Alto Paraná

Lo que debía ser una verdadera fiesta deportiva en el Polideportivo Municipal Don Carlos Barreto Sarubbi terminó nuevamente marcado por la violencia. Al concluir el partido, se produjo un enfrentamiento entre ambas hinchadas, que incluyó intercambio de piedras.

Agentes de comisarías aledañas, con apoyo del Grupo Especial de Operaciones, debieron intervenir utilizando gas lacrimógeno para dispersar a los involucrados y restablecer el orden.

Posteriormente, la Federación Franqueña de Fútbol de Salón emitió un informe médico a través de sus redes sociales en el que comunicó que los jugadores Julio Yeza, Giovanni Ojeda y Marcos Junior Giménez resultaron con lesiones, al igual que el director técnico Marcos Giménez y el asistente de preparación física José Escobar. Todos ellos fueron trasladados al Hospital Regional de Ciudad del Este para recibir atención médica.

Todos los heridos se encuentran estables y recibirán el alta médica en las próximas horas.