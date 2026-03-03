Graban tercera temporada de “ADN del Delito” en el Mercado de Abasto de Ciudad del Este

El elenco de extras de 120 personas (también llamados figurantes) fue convocado desde Aura Entrenamiento Actoral, encabezado por Aury Vera, actriz y directora escénica, quien también fue seleccionada como parte del elenco y tendrá aparición en uno de los capítulos a ser filmado más adelante, según explicó el subdirector Héctor Vera.

Vera comentó que los seleccionados representaron a vendedores ambulantes y recrearon el movimiento cotidiano del mercado. Los actores principales y secundarios llegaron desde el Brasil.

Las filmaciones comenzaron a las 8:00 y se extendieron hasta aproximadamente las 18:30. Para el rodaje cerraron de manera intermitente de algunas calles, por un máximo de 40 minutos, con autorización previa y el apoyo de la Policía Municipal de Tránsito, la Policía Nacional y guardias privados.

Vera explicó que también colaboraron con la provisión de vehículos, motocicletas y bicicletas utilizados en las escenas.

Vera adelantó que el próximo fin de semana tres actores esteños, seleccionados mediante casting, irán a Foz de Yguazú para continuar participando en las grabaciones.

Por su parte, Alejandro Martínez, administrador del Mercado Municipal de Ciudad del Este, destacó que unas 350 personas del equipo de producción llegaron del Brasil para el rodaje, lo que generó un impacto positivo en los sectores gastronómico y hotelero, ya que gran parte del equipo se hospedó en la capital esteña.

Si bien la serie centra su trama en investigaciones desarrolladas del lado brasileño de la frontera, la producción realizó en Paraguay una jornada de grabación. El rodaje en territorio brasileño se inició el pasado 25 de febrero y continúa esta semana en Vila Portes, en las inmediaciones del Puente de la Amistad.

“ADN del Delito” es una producción de la empresa Paranoid y está disponible en Netflix desde noviembre de 2023.

La serie está inspirada en el megaasalto ocurrido en 2017 contra la sede de Prosegur en Ciudad del Este, atribuido a miembros de la facción criminal Primer Comando Capital (PCC).

La trama retrata la compleja investigación encabezada por agentes de la Policía Federal brasileña, quienes siguen diversas pistas, incluyendo rastros de ADN, para avanzar con la investigación.