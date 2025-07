Antonella Zaldívar en “El ADN del delito”: “La experiencia fue de novela”

“Desde el comienzo fue una sorpresa”, afirmó la actriz y productora paraguaya Antonella Zaldívar en referencia a su participación en “El ADN del delito”. En la segunda temporada de esta serie de Netflix interpreta a Yolanda, un personaje con una participación breve pero muy intensa.

Lea más: Animate 2025: la animación paraguaya se viste de fiesta en el CCPA

Zaldívar comentó que había visto en las redes sociales el aviso de un casting al que no le prestó mucha atención, hasta que la realizadora Maya Riquelme le avisó que era para un proyecto de Netflix y la motivó a participar.

Con la ayuda de un amigo, a contrarreloj, preparó su vídeo para el casting y lo envió ya sobre el cierre de la convocatoria.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La actriz, que actualmente está residiendo en Buenos Aires, comentó que se había olvidado del casting hasta que le llegó la notificación que había quedado seleccionada y que tenía que ir a grabar a Ciudad del Este.

“Era un papelito chiquitito de prostituta uno (...) Era un papel sin una carga dramática importante”, comentó.

“Para ese papelito me llevaron hasta Ciudad del Este en avión. Llego y ya directamente me llevan al set a hacer prueba de vestuario. Mientras espero empiezo a hablar con un actor que estaba ahí sentado esperando también”, añadió.

Detalló que mientras estaba conversando con el actor Matías Desiderio llegó el director Pedro Morelli, sin que ella advirtiera de quién se trataba.

Agregó que después de esto lo llevan a Matías y este vuelve al rato diciéndole: “Parece que te quieren probar para otra escena”. “Sí, claro le digo yo. Yo ya estaba ahí en el baile”, señaló la actriz.

El director volvió y rápidamente aprendió los parlamentos y probaron la escena. Horas después recibió la confirmación señalando que quedó para el papel de Yolanda, con posibilidades de ir a grabar en São Paulo, Brasil.

“No podía creer lo que estaba pasando”, comentó y sostuvo que en ese entonces no había dimensionado la carga dramática que tenía la escena.

“Eran dos páginas de escena. El desafío realmente en esa escena fue que ellos me dijeron ‘encontrale la calle al personaje”, comentó.

Agregó que durante su estadía para la grabación estuvo pensando en cómo cumplir con este reto, pero recién al momento de la grabación dimensionó el nivel dramático que tenía la escena.

“Venían las chicas y me decían ¿estás bien? ¿estás bien? Me cuidaron muchísimo. Nunca me había pasado así de que decían ‘corte’ y yo ya tenía mi bata”, subrayó.

La actriz señaló que conversó con Matías antes de grabar y que, si bien hay una coreografía, “hay cosas a las que hay que darle la intensidad que hay que darle, no hay de otra”. “Es también la manera en que tu cuerpo reaccione a eso, pero está genial porque está hablado”, acotó.

Zaldívar también viajó a São Paulo donde grabó otras escenas, que finalmente no quedaron por cambios que tuvo el libreto de la serie.

“La experiencia fue de novela, de novela brasilera”, relató la actriz entre risas, destacando la posibilidad de haber sido parte de una producción tan grande, con todos los detalles bien cuidados.

“Haber sido parte de esta experiencia por unos días y ver cómo se trabaja a ese nivel fue maravilloso”, añadió.

Una “salida de emergencia”

La artista, que años atrás creó y protagonizó la serie web y el largometraje “Desesperadamente Sara”, actualmente está abocada a otro proyecto de ficción para las redes sociales Instagram y TikTok.

Se trata de “Salida de emergencia”, una iniciativa que lleva adelante con la actriz y guionista Diana Frutos, del que ya estrenaron 7 capítulos de los doce que tendrá la primera temporada.

“Hay un equipo con Mario González Martí, Diego Mauro, Lautaro Agüero y después se va sumando gente porque son unitarios, de diferentes géneros, diferentes guionistas, diferentes directores y actores”, comentó.

Zaldívar señaló que la iniciativa surgió de la necesidad de apostar a la ficción y de seguir desarrollando sus carreras actorales, por lo que decidieron volcarse a las redes sociales que hoy capturan gran parte de la atención de la gente.

“Lo que queremos es actuar y fue nuestra salida de emergencia, literal”, subrayó la actriz.

Cada capítulo, de entre tres y cinco minutos, presenta una historia independiente e involucra a diferentes actores, guionistas y directores. Los mismos se pueden ver en @salidadeemergencia.py.