Camión bloqueó, durante unos 20 minutos, el Puente de la Amistad

Según datos, el problema se originó cuando un camionero no respetó el sistema de fila única establecido para el ingreso de camiones hacia Paraguay.

El conductor intentó avanzar formando una segunda fila sobre el puente y terminó posicionando el vehículo de manera incorrecta, lo que generó el bloqueo y una gran congestión tanto en la ruta PY02, lado paraguayo, como en la BR-277, lado brasileño.

Ante el bloqueo, agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar para ordenar el tránsito y normalizar la circulación. Tras la intervención, el camión fue retirado de la posición irregular y el flujo vehicular se restableció gradualmente.

Se solicita a los conductores respetar las normas de tránsito para evitar estas situaciones, que son recurrentes en el paso internacional.

Comunicado de PMT

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) emitió un comunicado informando sobre la congestión registrada en el puente y recordó que el control del tránsito en el paso internacional no forma parte de su jurisdicción.