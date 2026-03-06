Reparaciones en el Puente de la Amistad obligarán a bloquear esta noche uno de los carriles

Las tareas se llevarán a cabo entre las 20:00 y las 05:00, periodo durante el cual se aplicará interrupción parcial del tránsito y circulación controlada en el paso fronterizo que conecta la ciudad brasileña Foz de Yguazú con Ciudad del Este. El objetivo es garantizar la seguridad tanto de los usuarios como de los trabajadores encargados de las labores.

De acuerdo con el director ejecutivo de la concesionaria, Silvio Caldas, estas intervenciones forman parte del plan permanente de mantenimiento de la red vial administrada por la empresa. “Nuestro compromiso es asegurar que la movilidad entre Brasil y Paraguay se realice con seguridad y previsibilidad. Estas acciones buscan preservar el pavimento y mejorar la transitabilidad de miles de personas que cruzan el puente diariamente”, expresó.

La empresa también informó que la señalización en la zona será reforzada para orientar a los conductores durante el desarrollo de los trabajos. Además, el plan de intervención fue coordinado y validado por las autoridades responsables de la operación del puente en ambos países.

En caso de condiciones climáticas adversas, las labores podrían ser reprogramadas. Mientras duren los trabajos, se recomienda a los conductores circular con precaución y prever posibles demoras en el cruce fronterizo.

