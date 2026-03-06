Segundo incendio golpea a empresa de transporte: esta vez se quemaron cinco vehículos

El hecho se registró este viernes, a las 00:30 aproximadamente, en el estacionamiento de la empresa ubicado sobre la avenida Mariscal López y 1º de Marzo, en el barrio San Carlos de esta ciudad.

Lea más: Incendio arrasó con ocho buses en Hernandarias

Los vehículos afectados son: un minibús Agrale, color blanco, año 2016, chapa HDZ-994; un Mercedes Benz modelo 364-112, color azul beige, año 1980, chapa ACU-825; un minibús Marcopolo Volare Ejecutivo, color blanco con verde, año 2002, chapa ASX-980; un minibús Marcopolo Volare A8, color blanco, año 2007, chapa BAG-129; y un automóvil Mitsubishi RVR, color bordó, año 1996.

Todos los rodados son propiedad de Natalicio Ortiz González (71 años) domiciliado en el mismo lugar donde funciona la empresa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con el informe policial, agentes de la comisaría jurisdiccional fueron alertados del incendio a través del Sistema 911 y acudieron inmediatamente al sitio, donde constataron que los vehículos se encontraban envueltos en llamas. También, se convocó a varias compañías del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, para sofocar las llamas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Según manifestó el propietario, los vehículos estaban estacionados dentro del predio de la empresa cuando fueron alertados del incendio. Al llegar al lugar, encontraron las unidades ya totalmente consumidas por las llamas.

Hasta el momento se desconoce el origen del incendio, y el caso fue informado a la Fiscalía para esclarecer lo sucedido.

Lea también: Video: incendio en taller dejó una persona herida

La empresa Ortiz Turismo presta servicios de transporte a diferentes firmas para el traslado de trabajadores, además de realizar excursiones.