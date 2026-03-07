Incidentes de violencia marcan nuevamente el clásico de fútbol de salón

El encuentro, correspondiente a las Eliminatorias Regionales del Campeonato Nacional, fue suspendido cuando restaban 7 minutos y 31 segundos para el final, con Paranaense en ventaja por 1-0, gracias al gol de Jorge “Tata” Sarubbi, resultado que dejaba eliminada a la selección franqueña.

Debido a los incidentes ocurridos en el partido de ida, disputado la semana pasada en el Estadio Municipal de Ciudad del Este, el compromiso de anoche se jugó sin presencia de público visitante, en un intento por evitar nuevos enfrentamientos.

Sin embargo, un grupo de aproximadamente 15 personas, aparentemente bajo los efectos de alguna sustancia, intentó ingresar al vestuario del equipo visitante mientras se disputaba el partido, que estaba custodiado por personal de seguridad privada.

Ante esta situación, agentes policiales acudieron al lugar, pero los inadaptados comenzaron a arrojar piedras, botellas y otros objetos contra los uniformados, lo que generó un enfrentamiento.

Durante el forcejeo con dos de los agresores, al oficial segundo Óscar Cuevas se le desprendió de su chaleco un cartucho de gas lacrimógeno, que se activó en el lugar. Posteriormente intervinieron efectivos del Grupo Especial de Operaciones (GEO) para intentar contener la situación. En medio del caos, parte del público invadió el campo de juego, lo que llevó al árbitro general a suspender el partido.

A raíz del disturbio, resultaron lesionados el comisario general inspector Carlos Bartolomé Acosta, director de Policía de Alto Paraná; comisario principal Gustavo Orué, jefe de la Subcomisaría 2ª; comisario Jorge López, jefe de la Comisaría 6ª, oficial 2º Óscar Cuevas, suboficial mayor Juan Osorio, suboficial ayudante Arecio Lugo y el suboficial ayudante David Maidana

Además, durante los incidentes se reportó la pérdida de una radio de la marca Motorola, propiedad de la Policía Nacional.

El caso fue comunicado al agente fiscal de turno, Edgar Delgado, quien dispuso la remisión de todos los antecedentes a su unidad fiscal. Se espera que la investigación continúe y se castigue a los involucrados.

La barra de Presidente Franco es conocida por ser una de las más violentas del país.

Esta semana el hincha franqueño Gustavo Daniel Barreto Patiño, fue condenado a 6 años de prisión luego de fuera hallado culpable de herir gravemente a una joven durante la final del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024 en Coronel Oviedo.

La semana pasada también hubo violencia

La tensión ya venía en aumento desde el partido de ida disputado en Ciudad del Este, donde Paranaense venció 2-1 a Presidente Franco. Al finalizar ese encuentro también se registró una batalla campal entre ambas hinchadas.