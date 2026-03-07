Tras nueva imputación, Prieto dice que no se doblegará al “sistema corrupto y lleno de ineptos”

Prieto recordó que la imputación es por haber destinado recursos municipales a mejoras en el Hospital Regional de Ciudad del Este durante la pandemia.

Lea más: Imputan al exintendente Miguel Prieto por presunta sobrefacturación en obras del Hospital Regional

El exjefe comunal defendió su gestión y afirmó que los recursos utilizados fueron posibles gracias a su decisión de no aceptar “maletines” provenientes de la recaudación de la Terminal de Ómnibus.

Según explicó, al recuperar la administración de la terminal para la Municipalidad se logró aumentar significativamente los ingresos, que posteriormente fueron destinados a inversiones en salud pública.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Entre las obras mencionadas por Prieto se encuentran la reforma del pabellón de traumas, la donación de una ambulancia, la habilitación de nuevas camas de terapia intensiva, la construcción de un pabellón para niños, la adquisición de un autoclave, medicamentos y productos de limpieza para el hospital. “Hoy la Fiscalía me imputa por eso. Por hacer lo correcto. Lo que el Ministerio de Salud debería hacer y no lo hace”, sostuvo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El exintendente también desafió a las autoridades a verificar las obras ejecutadas en el hospital y pidió que cesen las persecuciones contra “gente inocente”. “Vengan a mirar las obras que hicimos”, expresó, al tiempo de manifestar su cansancio ante las “injusticias”.

Antecedentes de la imputación

La nueva imputación fue presentada ayer por los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle Monges y María Verónica Valdez, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción del Ministerio Público de Paraguay. El proceso se basa en la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza vinculada a obras ejecutadas durante la pandemia en el Hospital Regional de Ciudad del Este mediante fondos transferidos al Consejo Local de Salud.

La causa también involucra a otras diez personas sindicadas como presuntos cómplices: Sebastián Martínez Insfrán (actual concejal), Sonia Barrios Ramírez, Walter García Méndez (actual diputado), Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero (actual concejal), Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.

Según la investigación fiscal, entre diciembre de 2019 y agosto de 2022 la Municipalidad de Ciudad del Este realizó varias transferencias de recursos al Consejo Local de Salud, que posteriormente habría contratado obras de refacción, ampliación y construcción dentro del hospital. Los investigadores sostienen que existirían diferencias entre los montos pagados y los trabajos realmente ejecutados, lo que habría generado un daño patrimonial estimado en G. 757.166.276.

Las obras cuestionadas habrían sido realizadas principalmente por las empresas SERVMAQ, vinculada a Fredy Guzmán Martínez, y M&M Constructora, representada por Cinthia Noelia Alen Guerrero.

Denuncia

El caso se inició tras una denuncia presentada en 2020 por el entonces concejal municipal Celso Miranda, conocido como “Kelembú”, quien alertó sobre una supuesta sobrefacturación en la construcción de un pabellón de contingencia de aproximadamente 300 metros cuadrados destinado inicialmente a pacientes con covid-19. Actualmente ese espacio funciona como Unidad de Terapia Intensiva Infantil.

Tercera imputación

Esta es la tercera imputación que afronta Prieto. Anteriormente ya fue procesado en las causas conocidas como Caso Tajy y Caso “Tía Chela”.

Lea también: Prieto recusa al juez y se suspende audiencia por supuesta compra ficticia de alimentos

En el primer caso se investiga una presunta compra simulada de insumos para la elaboración de panificados por un monto cercano a G. 306 millones, mientras que el segundo proceso está relacionado con la supuesta adquisición irregular de alimentos durante la pandemia.

El exintendente ha reiterado en diversas ocasiones que las causas abiertas en su contra responden a motivaciones políticas y sostiene que buscan frenar su candidatura a la presidencia de la República en 2028.