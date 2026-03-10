Coacción sexual en colegio de Minga Guazú: imputan al presunto autor, un adolescente de 16 años

El adolescente está sindicado de haber sometido sexualmente a una compañera de estudios en el interior del sanitario de una institución educativa ubicada en Minga Guazú. La investigación de la violación sexual en el colegio está a cargo del fiscal Carlos Antonio Almada.

De acuerdo con la investigación preliminar, la agresión sexual habría ocurrido el pasado 4 de marzo de 2026, alrededor de las 14:30. En esa ocasión, la víctima, también de 16 años, se encontraba en el sanitario femenino para higienizarse, momento en que el ahora imputado habría ingresado al lugar de forma imprevista.

Padrastro y madre, condenados por abusos sufridos por adolescente

Seguidamente, el presunto agresor habría sujetado a la víctima por la cintura para arrastrarla hasta el último compartimento del baño. Una vez allí, mediante el uso de la fuerza y bajo amenazas, se habría producido el sometimiento sexual.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras el hecho, el supuesto abusador se retiró del sanitario, mientras que la afectada regresó a su aula para recoger sus pertenencias y dirigirse a su domicilio, donde relató lo sucedido primeramente a su abuela y luego a su madre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La representación pública fundamentó la imputación basándose en diversos elementos de convicción colectados hasta la fecha, entre los que se destacan el formulario de ingreso de distribución de causas donde se materializa la denuncia de la madre y la directora de la institución. Además, el acta de procedimiento de la subcomisaría jurisdiccional y el informe técnico.

Fiscalía pide arresto domiciliario para imputado por golpear a un adolescente

Asimismo, se incorporaron como elementos de sospecha el testimonio de la madre de la víctima, la declaración detallada de la adolescente afectada y la constancia del diagnóstico médico realizado tras la denuncia.

Ante la gravedad del hecho y la complejidad de la causa, el representante del Ministerio Público solicitó un plazo de cuatro meses para la etapa de investigación, a fin de presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El imputado quedó a disposición del Juzgado Penal de Adolescencia.