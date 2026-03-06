Fiscalía pide arresto domiciliario para imputado por golpear a un adolescente

La agresión se registró el pasado 18 de febrero de 2026, alrededor de las 17:00, sobre la calle Soldado Ovelar casi Sargento Martínez, a pocos metros del Colegio Técnico Cerro Corá, en la ciudad de Asunción.

Según la imputación fiscal, la víctima se encontraba caminando junto a un compañero de estudios y, al divisar al hombre, los jóvenes lo saludaron. Sin embargo, el sospechoso habría reaccionado de forma agresiva, iniciando una confrontación verbal con insultos y amenazas.

Posteriormente -de acuerdo con la investigación- el hombre habría atacado al adolescente, propinándole cuatro golpes de puño en el rostro y la cabeza, aprovechando su mayor contextura física.

El joven se desvaneció tras la agresión

Tras el ataque, el adolescente intentó retirarse del lugar junto a su compañero. No obstante, tras avanzar algunos metros, se desplomó sobre el pavimento. Perdió el conocimiento y tuvo convulsiones a raíz de los traumatismos sufridos.

La agresión quedó registrada en cámaras de circuito cerrado instaladas en la zona, imágenes que forman parte de los elementos probatorios considerados por el Ministerio Público.

De acuerdo con la imputación, pese a observar el estado crítico del joven, el agresor no prestó ningún tipo de auxilio y se retiró del lugar mientras vecinos y familiares asistían a la víctima.

El adolescente fue trasladado de urgencia al Centro de Salud Nº 4 de Santísima Trinidad y posteriormente derivado al Hospital de Trauma, debido a la gravedad de las lesiones.

Investigan hostigamientos previos

Según los antecedentes del caso, el ataque estaría vinculado a una supuesta hostilidad previa del imputado hacia el adolescente, aparentemente relacionada con la amistad entre el menor y la hija del agresor.

Incluso, conforme a los datos recabados por la Fiscalía, existirían episodios anteriores de intimidación, en los que el hombre habría utilizado su vehículo para amedrentar al joven.

Ante estos elementos, el Ministerio Público imputó al sospechoso por coacción y solicitó al juzgado la aplicación de arresto domiciliario mientras continúan las investigaciones del caso.