Paraguayos lideran multas de tránsito en Foz y acumulan deudas por 37 millones de reales

Según datos de Foztrans, de la Prefeitura de Foz de Yguazú, en los últimos cinco años los conductores extranjeros acumularon aproximadamente de 42 millones de reales en multas dentro del perímetro urbano.

Los paraguayos son los que lideran este ránking de infractores con 37 millones de reales en infracciones impagas, mientras que los conductores argentinos registran unos 5 millones de reales.

El principal problema para el municipio brasileño es la dificultad para cobrar esas deudas, considerando que muchos conductores cometen las faltas y salen del país pocas horas después, lo que complica cualquier intento de notificación o cobro por parte de las autoridades brasileñas.

En la práctica, las multas solo pueden ser exigidas cuando el vehículo vuelve a ingresar a Foz de Yguazú y es detectado en controles de tránsito. Por ese motivo, Foztrans intensificó los operativos en las zonas de acceso a las fronteras con Paraguay y Argentina.

Los controles se realizan generalmente en conjunto con la Policía Rodoviaria Federal (PRF), pues en la zona de la Aduana, la Prefeitura (Municipalidad) no tiene competencia.

Durante esos controles, los vehículos que tienen deudas, son trasladados al corralón hasta que el conductor pague las multas pendientes.