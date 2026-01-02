Nueva licencia de conducir con QR y sistema de puntos

La directora de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito, Susana Medina, se refirió al nuevo sistema unificado, con el cual, el registro ahora será digital y más fácil de controlar. Además, señaló que existirá un sistema de puntos y las multas irán restando esos puntos durante el periodo de cinco años.

“Con el sistema por puntos, el sistema integrado de faltas, que es lo que queremos implementar este año, lo que vamos a poder realizar es la reeducación del conductor, lo que va a permitir que haya una mayor garantía de seguridad vial en las rutas”, señaló.

Luego comentó que en esta nueva licencia de conducir se han sacado las celdas que eran de renovación anual y se aplica un código QR. “Este código QR, ¿qué información va a tener? Todo lo referido a las infracciones", dijo.

“Entonces, este infractor va a tener una acumulación de 12 puntos establecidos en la Ley Nacional de Tránsito, que pueden provocar incluso la suspensión de la licencia de conducir por el transcurso de 5 años en total”, explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Agencia Nacional de Tránsito: menores de edad tienen prohibido conducir vehículos motorizados

Seguido amplió su respuesta: “Durante ese tiempo se van a considerar las infracciones por faltas graves y gravísimas. Al finalizar los cinco años, si este conductor tiene un total de 12 puntos, se va a suspender la licencia de 6 meses a 2 años”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Si en ese transcurso de tiempo el infractor no fue a hacer su reeducación, que es la evaluación teórica, práctica que prestan los municipios y también conocimientos básicos de primeros auxilios, puede estar con su licencia suspendida por 5 años y luego vuelve a cero.

“Es justamente algo que necesitamos mucho en Paraguay, porque la mayor queja en las rutas es la conducta de riesgo de muchos conductores, tanto motociclistas como particulares, incluso del transporte público. Por eso es que necesitamos reeducación”, remarcó Susana Medina.

Implementación desde este año

El sistema ROAD II ya se encuentra operativo y ahora solo depende de que los municipios vayan levantando las infracciones a partir de este año. “La ley no tiene efecto retroactivo. Entonces, es a partir de este año”, dijo.

“Ahora, con este sistema de infracciones se van a poder ver las faltas graves y gravísimas de cada conductor a través de la lectura del QR. Hay algunos municipios que ya van a implementar ahora a partir de enero y otros van a ir implementando en febrero, marzo y así”, indicó la directora de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito.

“El sistema de puntos es un sistema de reeducación, no un sistema económico ni de recaudación. Si este conductor paga su multa pero no se reeduca, va a seguir teniendo la quita de puntos”, concluyó.