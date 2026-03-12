Desde este domingo, desviarán el tránsito en la ruta PY02 por obras del viaducto en CDE

Según el esquema previsto, los conductores que circulen por la ruta PY02 en dirección Ciudad del Este–Asunción deberán desviarse a la altura del exkilómetro 9,5, tras pasar la Estación Interurbana. Desde ese punto, deberán continuar por la avenida San Blas y volver a incorporarse a la ruta en el exkilómetro 10,5.

Posteriormente, en otra fase, también se desviará el tránsito para quienes se desplacen en sentido Asunción–Ciudad del Este. Estos tendrán que tomar el desvío hacia el lado Acaray de la ruta PY02 en el exkilómetro 10,5. Posteriormente, podrán retomar su carril habitual, en el lado Monday, al llegar al kilómetro 9,5.

Las autoridades recomiendan a los conductores desplazarse con precaución, respetar las señales instaladas en la zona y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito, a fin de evitar inconvenientes.

El viaducto que se construye en el exkilómetro 10 de la ruta PY02 tendrá una extensión aproximada de 720 metros, contará con cuatro carriles y calles colectoras.

La obra pretende reducir el embotellamiento que se registra en el sector. El diseño también contempla retornos y pasos peatonales para facilitar la movilidad en la zona.