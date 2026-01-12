Se puso en marcha el desvío de cruce en la zona de obras del viaducto en la ruta PY02 por 60 días

Desde ayer, el cruce ubicado en el kilómetro 330 (ex km 10) sobre la ruta PY02 se encuentra temporalmente cerrado al tránsito debido a las obras de construcción del viaducto en esta intersección. La medida afecta el paso transversal entre los lados Monday (sur) y Acaray (norte), aunque la circulación sobre la ruta nacional continúa habilitada.

La disposición se extenderá por alrededor de 60 días, según el cronograma previsto en el Plan de Desvío de Tránsito (PDT), fase 4. De esta forma, el tránsito por la PY02 sigue operando con normalidad en ambos sentidos. No obstante, los conductores que habitualmente utilizan el cruce deberán modificar sus recorridos y utilizar los retornos habilitados.

Los vehículos que ingresen desde el lado Acaray podrán incorporarse a la ruta con destino a Minga Guazú, mientras que para dirigirse hacia Ciudad del Este deberán avanzar hasta el retorno del kilómetro 11. En tanto, quienes circulen desde el lado Monday deberán incorporarse a la PY02 en sentido a Ciudad del Este y utilizar el retorno del kilómetro 8,7 si desean volver hacia Minga Guazú.

Como parte del ordenamiento del tránsito, se utilizarán las vías colectoras. De esta forma, la avenida San Blas funcionará en sentido único en un tramo de aproximadamente 500 metros desde el cruce, mientras que la avenida Monseñor Rodríguez permanecerá habilitada en ambos sentidos, con un punto de retorno (para vehículos livianos) frente a la Universidad Politécnica y Artística del Paraguay (UPAP).

Piden circular con cautela

Para mantener el orden vial, se recomienda reducir la velocidad en el tramo comprendido entre dos kilómetros antes y después de la zona de obras, además de respetar la señalización provisoria instalada en el lugar. El control del tránsito en la zona estará a cargo de Tape Porã y la Policía Caminera.

Para consultas y orientación adicionales, el Consorcio Acaray-Tocsa, responsable de la construcción de la obra, estableció el número de WhatsApp (0973) 496 892, habilitado para la ciudadanía. Además, se implementará un boletín informativo semanal destinado a ofrecer un resumen actualizado de los avances y trabajos ejecutados en el viaducto.