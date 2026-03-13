Inteligencia policial alerta sobre posible megaasalto similar al caso Prosegur

Según el análisis de los investigadores, detrás de la presunta planificación estaría una estructura criminal transnacional integrada por entre 30 y 50 personas, compuesta por paraguayos y brasileños.

Lea también: Naranjal: así fue el asalto armado y con explosivos a un banco

Las pesquisas indican que algunos integrantes del grupo habrían ingresado recientemente al país y que actualmente estarían desarrollando tareas de preparación logística.

Entre las actividades detectadas por los investigadores figuran seguimientos al movimiento del personal de la casa de cambios, evaluaciones de la estructura del edificio, identificación de rutas de acceso y escape, además del análisis del tiempo de reacción de la Policía Nacional ante un posible ataque.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El informe también menciona que, siguiendo el mismo patrón utilizado en golpes anteriores, el grupo criminal podría incendiar vehículos en puntos estratégicos para bloquear avenidas y dificultar la respuesta policial, a fin de facilitar la huida.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, los investigadores manejan la hipótesis de que otros hechos recientes habrían servido para financiar la preparación logística del eventual asalto. Mencionan el golpe a la casa de cambios Alberdi de Ciudad del Este y el ataque contra la sucursal del Banco Sudameris en el distrito de Naranjal.

Características similares al caso Prosegur

Los investigadores creen que el grupo buscaría replicar un ataque similar a a la sede de Prosegur, perpetrado el 24 de abril de 2017 por unos 50 integrantes del grupo criminal brasileño Primer Comando Capital (PCC).

Lea también: “El ADN del delito”: así fue la fatídica noche del asalto a Prosegur en Ciudad del Este que inspiró a Netflix

Aquel ataque incluyó explosiones, vehículos incendiados y enfrentamientos armados, y es considerado uno de los mayores robos registrados en Paraguay.