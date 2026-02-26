Naranjal: así fue el asalto armado y con explosivos a un banco

En horas de la madrugada de este jueves, un grupo de entre 15 y 20 personas armadas y provistas con explosivos asaltaron una sucursal del banco Sudameris en la localidad de Naranjal, departamento de Alto Paraná.

Los asaltantes utilizaron explosivos para abrir la bóveda del banco y se llevaron una cantidad aún indeterminada de dinero en efectivo. Huyeron en seis vehículos luego de un breve enfrentamiento con agentes de Policía de la comisaría local y, hasta el momento de esta publicación, permanecen prófugos.

En comunicación con ABC Cardinal, el comisario Humberto Galeano, jefe de Prevención y Seguridad de la Policía Nacional en Alto Paraná, dio detalles sobre cómo se desarrolló el violento atraco.

Según relató el comisario Galeano, el incidente comenzó a la 1:15, cuando dos vehículos llegaron a la sucursal bancaria y ocho personas armadas y con rostros cubiertos descendieron del mismo. El local financiero no cuenta con guardias presenciales, sino que es monitoreado desde Asunción.

En simultáneo, otros vehículos con ocupantes armados se colocaron en el perímetro del banco y cerca de la comisaría local, ubicada a una cuadra y media de la sede bancaria.

Cinco policías de guardia

En el momento del asalto había un solo agente de guardia en la comisaría y cuatro uniformados haciendo patrullaje. El oficial de guardia alertó a sus compañeros, quienes acudieron al banco y se toparon con uno de los vehículos de los asaltantes en el perímetro.

Los asaltantes realizaron disparos a la capa asfáltica y los policías también abrieron fuego.

El comisario Galeano estimó que el atraco al banco no duró más de cinco o seis minutos, tras los cuales los asaltantes huyeron con una cantidad aún desconocida de dinero. Afirmó que en la bóveda se observan indicios de que el sistema de entintado de los billetes se activó.

Hallaron un vehículo abandonado

En su huida, los asaltantes dejaron clavos “miguelito” para impedir que la Policía los persiga. El jefe policial dijo que se reportaron hallazgos de esos clavos a hasta 20 kilómetros de distancia del lugar del asalto.

Los investigadores hallaron esta mañana, a unos diez kilómetros del banco, un automóvil Toyota Auris abandonado que, según se presume, sería uno de los vehículos utilizados por los asaltantes. Además, fue identificado otro vehículo: una camioneta Chevrolet S10 que aún no ha sido hallada.

Los investigadores hallaron unas 30 vainas servidas de bala en las inmediaciones del banco, que serán analizadas para determinar si las armas utilizadas durante el atraco están relacionadas a otros hechos similares.