Imputan a cinco presuntos integrantes de una banda criminal por atraco con explosivos a un banco de Naranjal

La imputación fue presentada por la fiscala que investiga el robo, María del Carmen Meza. Los ahora procesados serían miembros de la banda criminal que habría perpetrado el millonario atraco tipo comando contra la sucursal del Banco Sudameris del distrito de Naranjal, ocurrido el 26 de febrero pasado en horas de la madrugada.

Los procesados son: Diosnel Benítez Centurión, alias Lunar; César Antonio Ramírez Roa, alias Largo; Aldo Ramón Martínez Pintos; Wilson Osmar Garcete Ávalos y Carlos César Vigo.

Asaltantes con explosivos roban millonaria suma de banco en Naranjal

Según el acta de imputación, el atraco ocurrió en la madrugada del 26 de febrero de 2026, alrededor de las 01:20. Los ahora imputados, junto a otros miembros de la banda, totalizando unas 25 personas, habrían sitiado el banco portando armas de fuego de grueso calibre. La estructura criminal habría dividido sus funciones: mientras un grupo aseguraba el perímetro para impedir el paso de transeúntes, otros colocaban artefactos explosivos y dinamita en gel.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La potente detonación destruyó la bóveda de seguridad y parte de la estructura edilicia del local, lo que permitió que los asaltantes se alzaran con una elevada suma de dinero. Durante la huida, los criminales utilizaron vehículos de diversas marcas (Toyota Auris, BYD Song Plus, Kia Sportage y Toyota Premio), algunos de los cuales fueron hallados posteriormente incinerados.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estos hallazgos se produjeron en caminos vecinales y a orillas del río Yñaro. Además, para asegurar su escape, el grupo arrojó clavos miguelito en su trayecto.

Integran una poderosa banda criminal

La representación fiscal sostiene que los sindicados formarían parte de la organización criminal, con gran poderío logístico y económico. Entre los elementos de convicción se mencionan informes de inteligencia policial y pericias técnicas sobre vehículos que circulaban de manera sospechosa días antes del golpe.

Once allanamientos simultáneos por violentos asaltos a bancos

También se destacan las evidencias incautadas en numerosos allanamientos realizados el viernes último, entre ellas armas de fuego y teléfonos celulares.

Considerando la gravedad del hecho, el peligro de fuga latente y la alta expectativa de pena, la fiscala María del Carmen Meza solicitó la prisión preventiva de todos los imputados. Asimismo, la representante del Ministerio Público pidió un plazo de seis meses para concluir la investigación y presentar el requerimiento conclusivo.