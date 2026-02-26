Asaltantes con explosivos roban millonaria suma de banco en Naranjal

Todos los atacantes portaban armas largas y se movilizaron a bordo de cuatro vehículos, camionetas y automóviles de diferentes marcas y modelos. Detonaron explosivos en la entrada principal del local, causando severos daños al edificio.

Una vez cometido el hecho, los atracadores se dieron a la fuga en distintas direcciones, utilizando caminos alternativos terraplenados.

Agentes policiales que realizaban patrullaje por la zona escucharon las explosiones y acudieron de inmediato al lugar del hecho, donde fueron repelidos a tiros por los malvivientes. Los uniformados devolvieron el fuego y solicitaron apoyo a comisarías aledañas.

¿Cuánto dinero fue robado?

Hasta el momento no se divulgó oficialmente la cantidad de dinero sustraído.

Sin embargo, según comentó a ABC Cardinal el comisario Javier Flores, jefe de Investigación de Hechos Punibles de la Policía Nacional, un gerente del banco dijo que el monto de dinero que estaba guardado en la bóveda del local atacado sería de aproximadamente 1.000 millones de guaraníes.

El comisario Flores añadió que hay indicios de que el sistema de entintado de los billetes se activó.

El jefe policial agregó que la Policía ha instalado retenes en la zona, pero hasta el momento no hay reportes de hallazgo de los asaltantes o vehículos abandonados.

El asalto tuvo lugar a una cuadra y media de distancia de la comisaría local, donde había cinco agentes de guardia, según indicó el comisario Flores.