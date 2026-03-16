Denuncian desabastecimiento de medicamentos para pacientes con enfermedades renales en Alto Paraná

Adolfo González, presidente de la Asociación de Pacientes Renales de Alto Paraná, explicó que la situación afecta tanto a pacientes del Instituto de Previsión Social (IPS) como del Ministerio de Salud Pública, aunque aclaró que actualmente no existen inconvenientes con el servicio de diálisis en sí.

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“Con el tratamiento de diálisis no tenemos problemas, pero sí con los medicamentos. En el IPS solo contamos con dos ítems; el resto debemos comprar”, afirmó González. No obstante, señaló que uno de los fármacos más costosos, la eritropoyetina, que tiene un precio de aproximadamente G. 400.000 por dosis, está garantizado para las sesiones de diálisis.

El dirigente explicó que el gasto que genera el desabastecimiento varía según la patología de cada paciente, ya que algunos requieren dos o tres tipos de medicamentos. En promedio, los pacientes gastan entre G. 200.000 y 300.000 por semana, pero muchas veces no tienen ni para el pasaje.

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González indicó que, si bien en los hospitales de la zona existe buena predisposición para atender los reclamos, el problema radica principalmente en los procesos administrativos que se manejan en Asunción. Según dijo, las autoridades locales justifican la falta de insumos diciendo que los procesos de compra dependen de licitaciones que aún no se concretaron; es decir, falta de previsión.

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Además, mencionó que cada tres meses los pacientes deben realizarse análisis de serología, cuyo costo oscila entre 400.000 y 600.000 guaraníes, pero en muchas ocasiones no se dispone de los reactivos. En algunos casos se envían lotes, pero se agotan rápidamente, explicó.

Indicó que el mismo inconveniente afecta a la Décima Región Sanitaria, donde el director, Dr. Federico Schrodel, había solicitado apoyo a Itaipú Binacional para la provisión de reactivos, pero hasta el momento no se concretó.

Equipos de análisis descalibrados

Otro problema grave es la falta de mantenimiento y calibración de los equipos utilizados para los análisis laboratoriales, que en ocasiones supuestamente arrojan resultados muy distintos a los obtenidos en laboratorios privados o en IPS de Ciudad del Este. Según González, estos procedimientos también dependen de procesos de licitación, lo que retrasa su realización y termina afectando la precisión de los resultados.

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En Alto Paraná existen actualmente unos 310 pacientes en diálisis, tanto del IPS como del Ministerio de Salud, y alrededor del 80 % de ellos recibe tratamiento en Ciudad del Este.

Desde la gerencia de Abastecimiento Logístico, Cecilia Rodríguez, mencionó la semana pasada que varios ítems de medicamentos estaban en licitación para revertir el faltante de fármacos. Sin embargo, la directora regional de la previsional no respondió nuestras consultas, al igual que el director de la Décima Región Sanitaria, Federico Schrodel.