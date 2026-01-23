Hospitales, en riesgo de desabastecimiento por deuda de US$ 800 millones a farmacéuticas

Esta semana, la Cámara de Representantes e Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) informó que el Estado paraguayo adeuda unos 814 millones de dólares a empresas farmacéuticas locales e internacionales por la provisión de medicamentos al Ministerio de Salud Pública.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, Rocío Figueroa, portavoz de la Cripfa, dijo que son unas 120 empresas las afectadas por la falta de pagos. A una de ellas el Estado debe más de 100 millones de dólares, afirmó.

La deuda corresponde solo a la provisión de medicamentos, no así a otros insumos médicos.

Figueroa advirtió que la falta de pagos “genera desabastecimiento” y problemas logísticos en la cadena de provisión de medicamentos a los hospitales del sistema público debido a la disminución de la oferta de fármacos, lo que acaba repercutiendo directamente sobre los pacientes, quienes “se están quedando sin tratamiento”.

Sin respuesta del gobierno

Estimó que el Ministerio de Salud compra medicamentos por un valor aproximado de 50 millones de dólares cada mes, pero solo está pagando de forma mensual entre 20 y 25 millones.

“El saldo se acumuló y llegamos a números históricos para el sector”, lamentó.

Enfatizó que es urgente que el gobierno se reúna con el sector farmacéutico privado para establecer un plan de pagos para saldar la deuda y planificar medidas para impedir que la deuda vuelva a acumularse en el futuro, pero dijo que el Estado no ha dado aún respuestas certeras sobre cuándo y cómo pagará lo que debe.