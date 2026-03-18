Buscan a joven que habría sido víctima de trata de personas

Inicialmente, la desaparición fue investigada por el fiscal Carlos Rodrigo Giandinotto, interino de la Unidad Penal Nº II de la Fiscalía Zonal de Curuguaty, pero al constatarse indicios de trata de personas, la causa fue derivada a la fiscala Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes de Alto Paraná y Canindeyú.

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Ante esta situación, como primera medida, Coronel dispuso la búsqueda y localización de la joven en todo el territorio nacional, mediante un oficio librado a la Dirección de Policía del Alto Paraná.

El Ministerio Público solicita además la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato que permita ubicar a la joven.

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Las informaciones pueden ser comunicadas a la comisaría más cercana o a la Unidad Especializada de la Fiscalía Regional de Ciudad del Este.