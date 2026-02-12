Alarmante cantidad de niños y adolescentes denunciados como desaparecidos

Diariamente, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA) dan a conocer las fotografías y los datos de los niños, niñas y adolescentes que no han regresado a su hogar y cuyas desapariciones fueron denunciadas ante el organismo competente.

Según se puede observar en las redes sociales del MINNA, solo esta semana se reporta la desaparición de por lo menos 15 menores de edad, cuyas edades oscilan entre los 11 y 17 años. Las denuncias obran en comisarías de Capital, Central y departamentos como Canindeyú y San Pedro.

Si revisamos los reportes del mes de febrero, el número es mucho más preocupante, ya que se pueden contabilizar más de 40 denuncias de desaparición. En este grupo se incluyen bebés, reportados como desaparecidos junto con sus madres.

Desapariciones reportadas en las últimas 24 horas

Lidia Torales – 14 años

Grissel Romero – 15 años

Mario Mendoza – 12 años

Matías Benítez – 11 años

Jorge Battilana – 15 años

María Miltos – 16 años

Sofía Moray – 14 años

Tobías Moray – 16 años

Las instituciones solicitan que, ante cualquier información relevante, las personas se comuniquen con el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas al 130, al Sistema 911 de la Policía Nacional, o bien al Fono Ayuda 147 del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Cabe recordar que a finales del año pasado, el Poder Ejecutivo promulgó la ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta, más conocido como “ley MAFE”, que entre sus objetivos tiene la oficialización y centralización de información en un registro público y gratuito, pero de acceso restringido, que contendrá datos personales y un historial de todo el trabajo realizado por las fuerzas policiales y de investigación.

