Desmantelan presunta falsa dependencia policial brasileña y detienen a 14 personas

El procedimiento fue encabezado por el fiscal Luis Trinidad Colmán, luego de que los investigadores recibieran la información que la vivienda era frecuentada por extranjeros. Durante la intervención, encontraron a seis brasileños, cinco taiwaneses, quienes se encuentran indocumentados, y tres paraguayos.

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Según explicó el comisario principal Humberto Galeano, jefe de Prevención de la Dirección de Policía de Alto Paraná, en el interior de la vivienda se detectaron una oficina acondicionada para simular una dependencia policial del Brasil. En el lugar había al menos 15 remeras negras similares a las utilizadas por fuerzas de seguridad brasileñas, además de un logotipo de la Policía Civil de São Paulo.

Asimismo, los intervinientes hallaron cerca de 40 dispositivos electrónicos, entre celulares y tablets, todos conectados a una red de internet satelital Starlink. Los paraguayos alegan que fueron contratados para trabajar en un supuesto casino online.

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Ante la presencia de ciudadanos extranjeros, se convocó a representantes del Comando Tripartito para verificar los datos de los brasileños. Entre ellos se encuentra una mujer oriunda de Río de Janeiro. En paralelo, mediante traductores, las autoridades intentan comunicarse con los ciudadanos taiwaneses, quienes no tienen consigo sus respectivos pasaportes.

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Galeano manifestó que buscarán determinar el alcance de las actividades desarrolladas en el lugar, aunque sospechan que sería para extorsionar a brasileños.

Otros casos similares

En agosto de 2022, la Policía Nacional del Paraguay ya había desbaratado una red internacional de extorsionadores integrada por ciudadanos brasileños y asiáticos. En aquel operativo, realizado en el Área 1 de Ciudad del Este, fueron detenidos doce presuntos miembros de la organización.

De acuerdo con los antecedentes, el esquema delictivo consistía en un primer contacto en el que los implicados se hacían pasar por empleados de agencias de telemarketing para obtener datos personales de las víctimas. Posteriormente, otros integrantes de la red retomaban la comunicación, esta vez simulando ser agentes de la Policía Civil del Brasil, con el fin de exigir sumas de dinero bajo amenazas.

Falsa comisaría china

En tanto que en enero del 2022, la Policía Nacional desmanteló una falsa comisaría de la Policía China (Taiwán) que había sido montada en el interior de una vivienda en Minga Guazú para realizar extorsiones a ciudadanos asiáticos. Los intervinientes allanaron el local y encontraron una serie de evidencias como uniformes y placas policiales chinos, documentaciones, celulares y otros.