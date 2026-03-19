Empresarios brasileños exploran inversiones en Presidente Franco atraídos por el potencial del Puente de la Integración

Acompañados por el intendente municipal, Roque Godoy (PLRA), y directores de la comuna, los visitantes recorrieron varios puntos, iniciando en la zona del Puente de la Integración, donde convergen Paraguay, Brasil y Argentina. Posteriormente, visitaron el Parque Saltos del Monday, uno de los principales atractivos turísticos y naturales de la ciudad.

Durante la jornada, las autoridades explicaron a los empresarios las ventajas competitivas que ofrece Presidente Franco, entre ellas la su ubicación estratégica al formar parte de la Triple Frontera, la competitividad tributaria a través de la Ley de la Maquila, el costo de la energía y el impacto logístico con la apertura del Puente de la Integración, que la conecta directamente con la ciudad brasileña de Foz de Yguazú.

En ese sentido, el intendente Godoy mencionó que la ciudad cuenta con un plan de ordenamiento territorial que establece el desarrollo de una zona industrial la zona conocida como Península, cerca del paso fronterizo y el Corredor Metropolitano del Este.

El objetivo es aprovechar el nuevo puente y la ubicación privilegiada para transformar un área rural en polo industrial.

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“Les explicamos las ventajas que tiene Presidente Franco y toda la región para recibir inversiones. Ellos vienen a observar la ciudad con intenciones reales de invertir”, expresó Godoy, quien valoró el interés mostrado por los empresarios como una señal positiva para el desarrollo local.

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Por su parte, la delegación estuvo encabezada por el vicepresidente de la Federación de Comercio de Bienes y Servicios de Santa Catarina (región oeste), Edson Marcio. También participó Neimar Colpani, quien destacó las ventajas que ofrece Paraguay para el sector industrial.

“Sabemos que Paraguay ofrece muchas oportunidades. Esta visita nos permitió conocer mejor el país y nos deja una visión muy positiva. En nuestro caso, fabricamos perfiles de fibra de vidrio para la construcción, y vemos un gran potencial para instalarnos aquí”, afirmó Colpani.

Según Godoy, este año aumentó considerablemente el interés, principalmente de empresarios brasileños en invertir.

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Estos llegan para realizar un mapeo detallado de la ciudad, en cuanto a infraestructura, zonas de desarrollo y condiciones logísticas para concretar inversiones en el corto y mediano plazo.