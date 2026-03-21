ABC en el Este
21 de marzo de 2026 - 10:36

Ejemplar condena a falsas monjas por someter a adolescente en régimen de esclavitud

El juicio oral y público se desarrolló ante un Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado.
El juicio oral y público se desarrolló ante un Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado.SILVIO ROJAS

El Tribunal de Sentencia especializado en Crimen Organizado presidido por María Luz Martínez, Dina Marchuk y Federico Rojas, condenó a 11 años de prisión a Olga Bogado Cubas y a 10 años de cárcel a Rufina Salinas, falsas monjas halladas culpables de trata de personas en la modalidad de servidumbre y trabajo o servicio forzado. La víctima es una adolescente de 16 años captada con el pretexto de una supuesta formación.

Por ABC Color

La fiscala Vivian Coronel, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Trata de Personas y Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes en Alto Paraná, demostró la autoría de ambas mujeres mediante testimonios, documentos, pericias y evidencias materiales que fueron expuestos ante el Tribunal de Sentencia.

Según los antecedentes del caso, una de las mujeres retiró a la menor de su hogar, ubicado en el Kilómetro 13 Acaray de Minga Guazú, y la trasladó inicialmente a un establecimiento situado en el kilómetro 14 del mismo distrito. Allí, la víctima fue sometida a trabajos de servidumbre y maltratos, además de ser obligada a vender pan y pedir limosnas, antes de ser llevada a su destino final en Luque, bajo la custodia de la otra acusada.

En ese lugar, la menor sufrió un régimen de servidumbre, trabajos forzados y castigos físicos denigrantes. Los informes relatan agresiones sistemáticas y la obligación de realizar tareas domésticas extenuantes hasta altas horas de la madrugada. Las sindicadas mantuvieron a la víctima incomunicada y le prohibieron regresar con su familia, recurriendo a amenazas constantes para asegurar su control.

El Ministerio Público detectó que las acusadas incluso coaccionaron a la víctima para mentir a sus familiares sobre su situación personal y justificar su permanencia con las supuestas religiosas.

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Los informes médicos y psicológicos confirmaron el daño sistemático infligido durante el tiempo que permaneció con las encausadas. Tras la denuncia, la Unidad Especializada activó los protocolos de protección integral para resguardar a la adolescente.

La representación pública logró la detención de las involucradas, quienes enfrentaron el juzgamiento en el que se determinó su responsabilidad y las sanciones correspondientes conforme a la ley.