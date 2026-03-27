ABC en el Este
27 de marzo de 2026 - 06:51

Meteorología anuncia días calurosos y húmedos

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La Dirección de Meteorología prevé una jornada muy calurosa.

La Dirección de Meteorología e Hidrología informó que Ciudad del Este experimentará jornadas marcadas por el calor intenso y altos niveles de humedad durante este fin de semana.

Por ABC Color

Para este viernes, se prevé un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Además, se esperan neblinas en las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con un día nuevamente caluroso y húmedo, cielo entre parcialmente nublado y nublado, y vientos persistentes del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.

En tanto, el domingo continuará el ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste y luego serán variables. Se espera una mínima de 23 °C y una máxima que podría llegar a los 34 °C.