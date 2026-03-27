Meteorología anuncia días calurosos y húmedos

Para este viernes, se prevé un ambiente caluroso y húmedo, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste. Además, se esperan neblinas en las primeras horas de la mañana. La temperatura mínima será de 23 °C, mientras que la máxima alcanzará los 33 °C.

Las condiciones se mantendrán similares el sábado, con un día nuevamente caluroso y húmedo, cielo entre parcialmente nublado y nublado, y vientos persistentes del noreste. Las temperaturas oscilarán entre 23 °C y 33 °C.

En tanto, el domingo continuará el ambiente caluroso, con cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos soplarán del noreste y luego serán variables. Se espera una mínima de 23 °C y una máxima que podría llegar a los 34 °C.