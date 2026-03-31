Operativo Semana Santa: despliegan 150 agentes para reforzar seguridad en Alto Paraná

El plan contempla controles de personas y verificación de documentos, principalmente en la zona céntrica de Ciudad del Este, donde durante estos días se registra un importante aumento en el flujo de compradores y visitantes.

Lea más: Con nuevo director de Policía y refuerzos, buscan combatir ola de inseguridad en Alto Paraná

En total, salieron a las calles 150 efectivos policiales, distribuidos en 20 oficiales jefes, 12 oficiales subalternos, 102 suboficiales, además de 10 agentes de la unidad motorizada y 6 del Grupo Lince.

Los uniformados participaron esta mañana de una formación, en la que recibieron instrucciones sobre las tareas que realizarán durante estos días en el marco del operativo especial.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El comisario principal Arnaldo Irala, jefe del Departamento de Seguridad Ciudadana, pidió a sus subalternos que sean prácticos y eficientes, enfocado en el cumplimiento de la función constitucional de la Policía Nacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Queremos mantener o mejorar sustancialmente la imagen institucional. Nuestra primera función es garantizar el orden público”, expresó.

Cambios en la conducción en el departamento

La intervención se da en un contexto de ola de inseguridad que afecta principalmente a las ciudades cabeceas de Alto Paraná, situación que incluso derivó en cambios dentro de la cúpula policial del décimo departamento, además de la llegada de refuerzos de personal y elementos logísticos.

Lea también:Alto Paraná: intensifican controles ante ola de inseguridad y piden portar documentos

Actualmente, la Dirección de Policía está a cargo del comisario general inspector José Félix Vera, mientras que el Departamento de Seguridad Ciudadana, segundo en mando, quedó bajo la responsabilidad del comisario principal Arnaldo Irala.