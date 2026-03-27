Con nuevo director de Policía y refuerzos, buscan combatir ola de inseguridad en Alto Paraná

Durante la ceremonia, las autoridades anunciaron un paquete de medidas como refuerzo de personal táctico y la incorporación de elementos logísticos, con el objetivo de hacer frente a la ola de inseguridad en el departamento, con especial énfasis al crimen organizado.

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El nuevo director, comisario general inspector José Félix Vega, quien reemplaza a su camarada de promoción Carlos Acosta, se comprometió a trabajar “incansablemente” para mejorar las condiciones de seguridad, mediante controles permanentes en puntos críticos.

Por su parte, Benítez explicó que las medidas fueron definidas en una reunión el lunes pasado y forman parte de una evaluación semestral. Explicó que el refuerzo contempla agentes tácticos como FOPE y GEO, además de personal de prevención, Investigaciones e inteligencia.

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En cuanto a la parte logística, anunció la entrega de un ómnibus cero kilómetro y tres vehículos blindados, que serán destinados a operativos en Alto Paraná y también podrán ser utilizados en departamentos vecinos como Caazapá, Itapúa y Caaguazú.

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El comandante aseguró que estas acciones buscan responder a la dinámica del crimen organizado en la frontera, caracterizada por su alta movilidad. “No queremos quedarnos en la retórica, estas medidas se van a llevar a la práctica”, enfatizó.

El cambio se da en medio de una inseguridad insostenible en Alto Paraná, marcado por asaltos millonarios a entidades financieras, importadoras y locales farmacéuticos.

En uno de estos hechos, delincuentes asesinaron al guardia de seguridad del holding Xtreme Import-Export, Sebastián Alfonzo Amaro (51).

Durante ese atraco, la Policía estimó pérdidas de aproximadamente G. 120 millones, aunque desde la empresa sostienen que el monto robado superó los 100 mil dólares.

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Analizarán más cambios

La agenda del comandante de la Policía Nacional incluye además reuniones con representantes del sector empresarial en la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, así como con altos jefes policiales de la zona, con el objetivo de analizar posibles cambios en la estructura, entre ellos el del segundo en mando en Prevención y Seguridad, el comisario principal Humberto Galeano.