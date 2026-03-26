Alto Paraná: intensifican controles ante ola de inseguridad y piden portar documentos

El director de Policía en Alto Paraná, comisario general inspector Carlos Acosta, informó que desde este jueves se desplegó un importante contingente de agentes para reforzar la seguridad, especialmente en jurisdicciones de las comisarías 1ª (microcentro), 2ª (Ciudad Nueva), 3ª (Obrero), 4ª (Pablo Rojas) y 7ª (San José), de esta capital departamental con alta concentración de comercios.

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El operativo contempla controles de personas y verificación de documentos, con el objetivo de prevenir hechos delictivos durante los días de mayor afluencia por Semana Santa.

En ese sentido, Acosta instó a la ciudadanía a portar su cédula de identidad para evitar inconvenientes. Advirtieron que aquellas personas que no cuenten con documentación o no recuerden el número de cédula, serán trasladadas a dependencias policiales para su identificación a través de sus huellas dactilares.

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Llegará personal táctico de la FOPE

Acosta anunció además que desde mañana se prevé la llegada de refuerzos desde Asunción de personal táctico y vehículos especiales de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE).

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El jefe policial explicó que el aumento del flujo de compradores en el microcentro y el área metropolitana motivó la intensificación de los controles. Asimismo, mencionó que desde octubre más de 700 personas remitieron al sistema penitenciario.