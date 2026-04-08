Polémica por traslado de subjefe policial tras intervenir por polución en vivienda de concejal

El caso se originó el fin de semana, cuando vecinos del barrio Inmodar denunciaron música a alto volumen en la vivienda del edil Walter Gustavo Espínola (ANR-cartista). El uniformado acudió al lugar y constató la veracidad de la queja, según quedó registrado en un video.

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Durante el procedimiento, se observa al concejal y a su pareja, Reinalda Galeano -secretaria fiscal de la Unidad Penal N° 1 de Minga Porã, a cargo del fiscal Fidel Godoy- increpando a los intervinientes. En un momento, el edil habría insinuado que el jefe del oficial lo estaba llamando y que lo atendiera, a lo que González respondió que no se retiraría y que él como concejal debía respetar a la ciudadanía.

El agente insistió en reiteradas ocasiones sobre la necesidad de acatar las leyes, recordándoles que son funcionarios públicos. Incluso, al advertir que comunicaría el hecho al fiscal de turno, la mujer respondió respondido que contactaría con su jefe, es decir, el fiscal Fidel Godoy.

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Tres días después del procedimiento, González fue trasladado a Minga Guazú, lo que generó una gran polémica sobre una posible represalia.

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Según oficial, aprovechó ofrecimiento para acercarse a su domicilio

El oficial, al ser contactado, aseguró que se trató de “un malentendido”, pues se le ofreció la subjefatura de Norma Luisa (Minga Guazú) y que aprovechó para venir y estar cerca de su casa, pues fija residencia en el kilómetro 9 de Ciudad del Este.

“Fue una coincidencia. Ese día el concejal inicialmente se molestó, pero luego acató la indicación, apagó la música y nos dijo que ya iba a dormir. Él mantiene una disputa política con el actual intendente Carlos Ramírez y, aparentemente, habría dicho que ordenó mi traslado como una forma de demostrar poder. No fue así, el propio director me felicitó por el trabajo”, manifestó.

Lo que dijo el director de Policía

Por su parte, el director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector José Vega, también negó injerencia política en el traslado. “A mí nadie me llamó referente a ese episodio. Se trató de un movimiento normal, ya que faltaba un subjefe en la subcomisaría de Norma Luisa (Minga Guazú). El oficial aceptó porque le convenía”, sostuvo.

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El director policial manifestó que el oficial es un buen agente, con cercanía a la ciudadanía, y por eso debe estar en lugares preponderantes como en una de las ciudades cabeceras de Alto Paraná”, manifestó.