Se entrega adolescente que habría asesinado a tiros a su tío

Luego de tres días de permanecer prófugo, el menor de edad, acompañado de una abogada y de sus familiares, se presentó ante la Subcomisaría 51ª, jurisdicción donde ocurrió el homicidio. La víctima, de 49 años, había sido ultimada con varios disparos en la cabeza y el rostro.

El ahora detenido habría utilizado una pistola 9 milímetros, que no presentó al momento de entregarse.

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El jefe de la citada dependencia policial, comisario Miguel Ávila, dijo que no pudieron realizar consultas sobre el arma ni otros hechos al ahora detenido, debido a que aparentemente estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas.

Tras ser detenido, el adolescente fue puesto a disposición del fiscal que investiga el crimen, Gabriel Segovia Villasante, y del Juzgado Penal de Garantías.

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El trasfondo del crimen

Los datos indican que el adolescente de 17 años estaba furioso con su tío porque este permitió que su expareja se quedara a dormir en su casa con su hijo. Al día siguiente, llegó hasta el domicilio en busca de su primo, pero como este estaba en su lugar de trabajo, hizo el reclamo a su tío y luego desenfundó el arma, le disparó y huyó del lugar.