Trágico conflicto familiar: adolescente asesina a balazos a su tío tras una discusión

Según los datos preliminares, la exnovia del adolescente habría acompañado ayer a la familia de su tío hasta la Costanera Ñande Renda. Al regresar, y debido a que se hizo tarde, decidió quedarse a dormir en la vivienda con la prima de su expareja, es decir, el victimario.

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El joven, presuntamente adicto a las drogas, se enteró en la mañana de este lunes de que su expareja pasó la noche en la casa de su tío y pensó que había iniciado una relación con su primo. A raíz de ello, reclamó la situación a su tío.

La situación generó una discusión entre tío y sobrino que subió de tono hasta que el adolescente sacó un arma de fuego y efectuó al menos cuatro disparos contra su familiar, quien cayó muerto en el lugar.

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Tras el crimen, el menor, quien reside en la casa de la abuela frente a la vivienda de la víctima, abordó una motocicleta y se dio a la fuga.

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Agentes de la Comisaría 51ª acudieron al lugar y dieron aviso al fiscal Gabriel Segovia Villasanti, quien intervino en el levantamiento del cuerpo y en las primeras diligencias investigativas.

Según el representante del Ministerio Público, tras dialogar con familiares, se confirmó que el trasfondo del hecho estaría vinculado a los celos del joven.

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Perro herido

Durante el tiroteo, un perro que se encontraba detrás de la víctima también resultó herido al ser alcanzado por uno de los proyectiles. El animal fue auxiliado y trasladado a una veterinaria para recibir atención.