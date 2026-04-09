Meteorología anuncia un ambiente fresco a cálido en Ciudad del Este

Para la jornada de este jueves se espera un ambiente fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos predominantes del sur. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16°C y una máxima de 27°C.

El viernes se mantendrían condiciones similares, con un clima fresco en las primeras horas y cálido por la tarde. El cielo continuará entre parcialmente nublado y nublado, mientras que los vientos rotarán al sector sureste. Las temperaturas previstas irán nuevamente desde los 16°C de mínima hasta los 28°C de máxima.

En tanto, para el sábado se prevé un leve aumento de la inestabilidad. El ambiente seguirá fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Además, se anuncian lluvias dispersas acompañadas de ocasionales tormentas eléctricas. Las temperaturas estarían entre los 18°C y los 29°C.