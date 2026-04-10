Meteorología anticipa un fin de semana lluvioso e inestable en el este del país

Para este viernes, se espera una jornada de ambiente fresco a cálido, con temperaturas que oscilarán entre los 16 °C de mínima y los 28 °C de máxima. El cielo se mantendrá parcialmente nublado a nublado, acompañado de vientos provenientes del sector sureste, sin probabilidades de lluvias en esta capital departamental.

Mañana, sábado, marcará un cambio en las condiciones meteorológicas. Se prevé un día fresco a cálido, con cielo mayormente nublado y vientos variables. Además, aumenta la probabilidad de lluvias dispersas, que podrían estar acompañadas de tormentas eléctricas ocasionales. Las temperaturas irán de 18 °C a 29 °C.

Para el domingo, el ambiente se tornará más cálido y húmedo, con cielo mayormente nublado. Persistirán las lluvias dispersas y las tormentas eléctricas ocasionales, en un contexto de inestabilidad atmosférica. Las temperaturas se ubicarán entre los 22 °C de mínima y 24 °C de máxima, mostrando un leve descenso en la temperatura máxima debido a la cobertura nubosa y las precipitaciones.