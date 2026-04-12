ABC en el Este
12 de abril de 2026 - 20:48

Ocho integrantes de la barra brava de Olimpia detenidos por intentar ingresar ebrios al estadio

Los detenidos en la Dirección de Policía de Alto Paraná.
Los detenidos en la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Al menos ocho hinchas de Olimpia fueron demorados por la Policía, entre ellos un adolescente de quince años, por intentar ingresar al estadio 3 de Febrero en estado etílico. Esto en el marco de los controles preventivos durante la disputa entre Olimpia y Rubio Ñu en Ciudad del Este.

Por ABC Color

La Policía montó un amplio operativo de seguridad para el partido de Olimpia y Rubio Ñu que se disputó esta tarde en esta capital departamental. Para evitar que los hinchas causen disturbios en el estadio, ocho personas fueron demoradas y llevadas a la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Durante el desarrollo de los controles, se procedió a la demora de varias personas, quienes se encontraban en presunta infracción de las normativas vigentes, algunas de ellas en aparente estado etílico, alterando el orden público y contraviniendo las disposiciones que regulan la seguridad en espectáculos deportivos.

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Los detenidos

Los privados de su libertad son: Geremias Benitez, Juan Arsenio Villalba Roa, Carlos Samuel Franco Ferreira, Joel Elias Paredes Jara, Andres Fabian Rios Medina, José Daniel Benitez, Pablo Alfonso Osorio y un adolescente de 15 años.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine sobre la conducta de los mismos.

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