Ocho integrantes de la barra brava de Olimpia detenidos por intentar ingresar ebrios al estadio

La Policía montó un amplio operativo de seguridad para el partido de Olimpia y Rubio Ñu que se disputó esta tarde en esta capital departamental. Para evitar que los hinchas causen disturbios en el estadio, ocho personas fueron demoradas y llevadas a la Dirección de Policía de Alto Paraná.

Durante el desarrollo de los controles, se procedió a la demora de varias personas, quienes se encontraban en presunta infracción de las normativas vigentes, algunas de ellas en aparente estado etílico, alterando el orden público y contraviniendo las disposiciones que regulan la seguridad en espectáculos deportivos.

Lea más: Copa Sudamericana: operativo de seguridad deja aprehendidos, alcotest positivos y sin incidentes en Sajonia

Los detenidos

Los privados de su libertad son: Geremias Benitez, Juan Arsenio Villalba Roa, Carlos Samuel Franco Ferreira, Joel Elias Paredes Jara, Andres Fabian Rios Medina, José Daniel Benitez, Pablo Alfonso Osorio y un adolescente de 15 años.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine sobre la conducta de los mismos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy