Copa Sudamericana: operativo de seguridad deja aprehendidos, alcotest positivos y sin incidentes en Sajonia

El comisario Walter Lobo, de la Comisaría 2ª de Asunción, explicó que el operativo de seguridad inició incluso antes del día del partido, con un grupo adelantado desplegado en la zona de Puerto Falcón.

En ese punto, durante la inspección de los ómnibus que trasladaban a los hinchas argentinos, se detectó que 24 personas contaban con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, por lo que no se les permitió el acceso al territorio nacional.

Además, se incautaron petardos, bebidas alcohólicas y presunta marihuana.

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Aprehendidos por drogas y 15 con alcotest positivo

Ya en inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco, los controles continuaron con filtros, cateos y pruebas de alcotest.

Como resultado, tres hinchas del club argentino fueron aprehendidos por posesión de supuesta marihuana, mientras que otras 15 personas dieron positivo a la prueba de alcoholemia.

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Los antecedentes fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público.

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Menores sin acompañantes y cuidacoches controlados

Durante el operativo también fueron abordados cinco menores de edad, hinchas del club Recoleta, que no contaban con acompañamiento de adultos responsables, por lo que no pudieron ingresar al estadio, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la Policía registró y verificó a 16 cuidacoches en las inmediaciones del estadio, varios de ellos con antecedentes penales.

Operativo sin incidentes

El procedimiento abarcó el antes, durante y después del encuentro, incluyendo controles en accesos estratégicos y en el perímetro del estadio.

Según el comisario Lobo, pese a las intervenciones y detecciones realizadas, la jornada culminó sin incidentes relacionados al partido.

Las autoridades adelantaron que los informes serán remitidos a instancias correspondientes, incluyendo organismos deportivos como la CONMEBOL, en el marco del seguimiento de seguridad en competiciones internacionales.