Policiales
09 de abril de 2026 - 00:47

Copa Sudamericana: operativo de seguridad deja aprehendidos, alcotest positivos y sin incidentes en Sajonia

Ocho personas en exterior, usando camisetas de fútbol y pantalones cortos, parecen esperar un evento deportivo en un ambiente desgastado.
Un operativo en Sajonia dejó varias personas aprehendidas y alcotest positivos, sin incidentes durante la Copa Sudamericana.

Un amplio operativo policial desplegado en el marco del partido por la Copa Sudamericana entre Recoleta y San Lorenzo de Almagro dejó como saldo personas aprehendidas por drogas, varios hinchas con alcotest positivo y 24 aficionados con prohibición de ingreso que no pudieron entrar al país. Pese a las intervenciones, no se registraron incidentes.

Por ABC Color

El comisario Walter Lobo, de la Comisaría 2ª de Asunción, explicó que el operativo de seguridad inició incluso antes del día del partido, con un grupo adelantado desplegado en la zona de Puerto Falcón.

En ese punto, durante la inspección de los ómnibus que trasladaban a los hinchas argentinos, se detectó que 24 personas contaban con prohibición de ingreso a espectáculos deportivos, por lo que no se les permitió el acceso al territorio nacional.

Además, se incautaron petardos, bebidas alcohólicas y presunta marihuana.

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Aprehendidos por drogas y 15 con alcotest positivo

Ya en inmediaciones del Estadio Defensores del Chaco, los controles continuaron con filtros, cateos y pruebas de alcotest.

Como resultado, tres hinchas del club argentino fueron aprehendidos por posesión de supuesta marihuana, mientras que otras 15 personas dieron positivo a la prueba de alcoholemia.

Los antecedentes fueron puestos a conocimiento del Ministerio Público.

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Menores sin acompañantes y cuidacoches controlados

Durante el operativo también fueron abordados cinco menores de edad, hinchas del club Recoleta, que no contaban con acompañamiento de adultos responsables, por lo que no pudieron ingresar al estadio, en cumplimiento de la normativa vigente.

Asimismo, la Policía registró y verificó a 16 cuidacoches en las inmediaciones del estadio, varios de ellos con antecedentes penales.

Grupo de 16 personas alineadas contra una pared, vestidas variadamente, esperando en un ambiente exterior con baldosas y paredes de yeso.
La Policía verificó a 16 cuidacoches en las inmediaciones del estadio Defensores del Chaco durante el partido Recoleta vs. San Lorenzo de Almagro.

Operativo sin incidentes

El procedimiento abarcó el antes, durante y después del encuentro, incluyendo controles en accesos estratégicos y en el perímetro del estadio.

Según el comisario Lobo, pese a las intervenciones y detecciones realizadas, la jornada culminó sin incidentes relacionados al partido.

Las autoridades adelantaron que los informes serán remitidos a instancias correspondientes, incluyendo organismos deportivos como la CONMEBOL, en el marco del seguimiento de seguridad en competiciones internacionales.