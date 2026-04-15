Sorprenden a un hombre en pleno hurto de alimentos del programa Hambre Cero

El informe de la Comisaría 5ª refiere que el procedimiento se realizó en la madrugada de este miércoles, a las 02:40 aproximadamente, en la parte posterior de la institución educativa ubicada en el barrio San José de Hernandarias. El aprehendido fue identificado como Juan Alberto Rojas Fleitas (38).

Lea más:Hurtan alimentos del programa Hambre Cero de la cocina de una escuela

Los agentes fueron alertados mediante una llamada al sistema 911 realizada por vecinos que observaron movimientos sospechosos dentro del predio escolar. Al llegar al lugar, sorprendieron Rojas Fleitas cuando salía por la parte trasera, transportando dos carritos de supermercado cargados con productos alimenticios de la empresa Maná, adjudicada por la Gobernación en el marco del programa Hambre Cero.

El sospechoso fue capturado infraganti, mientras que su cómplice logró huir al notar la presencia de los policías.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Del poder del aprehendido se recuperó la totalidad de los productos sustraídos, entre ellos carne vacuna, filete de pescado, verduras, frutas, leche, postres, enlatados, además de una balanza electrónica, utensilios varios y los carritos utilizados para el traslado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso fue comunicado a la agente fiscal Beatriz Adorno, quien dispuso que el detenido permanezca en sede policial a disposición del Ministerio Público.

Lea también: Ypacaraí: cocineras del programa “Hambre Cero” son aprehendidas por robo de insumos

Asimismo, ordenó la entrega inmediata de los productos perecederos a la dueña de la empresa, mientras que los demás objetos recuperados serán remitidos como evidencias en el marco de la investigación.