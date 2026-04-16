Brasil desmantela red que traficaba drogas desde Paraguay a través del Puente de la Amistad

La operación es para ejecutar 15 allanamientos, 11 órdenes de captura y el bloqueo de bienes por hasta 50 millones de reales.

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De acuerdo con la Policía Federal, el grupo criminal utilizaba vehículos con compartimentos ocultos para trasladar droga desde territorio paraguayo hacia Brasil. El cruce se realizaba principalmente por el puente fronterizo, uno de los pasos más transitados de la zona.

Una vez en la ciudad fronteriza de Foz de Yguazú, la carga era disimulada en estructuras que imitaban bobinas industriales de papel, lo que permitía su distribución hacia grandes centros urbanos sin levantar sospechas.

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Las autoridades sostienen que la red tenía capacidad logística para mover hasta una tonelada de drogas de manera mensual. La investigación se inició tras la incautación de marihuana, además de un arma de fuego de uso restringido.

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Los intervinientes explicaron que el bloqueo de activos busca debilitar la estructura económica de la organización y frenar sus operaciones.

En el primer balance oficial, la Policía Federal informó que todas las órdenes fueron ejecutadas. Se registraron tres detenciones en flagrancia: dos en Foz de Yguazú por posesión ilegal de armas y uno en Cascavel por tráfico de drogas.

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Asimismo, se incautaron municiones, cerca de 43 kilos de pasta base de cocaína, dinero en efectivo oculto, vehículos, celulares y documentos.