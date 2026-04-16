ABC en el Este
16 de abril de 2026 - 10:16

Brasil desmantela red que traficaba drogas desde Paraguay a través del Puente de la Amistad

Agentes en uniformes de la Policía Militar y Policía Federal, durante uno de los allanaimentos.
Las fuerzas del orden del Brasil ejecutaron una operación en la frontera para desmantelar una red de narcotráfico.Genileza

BRASIL. Una organización dedicada al envío de drogas desde Paraguay hacia Brasil es blanco de un operativo esta mañana, con acciones simultáneas en varias ciudades del estado de Paraná. Las sustancias estupefacientes eran ingresadas entre papeles de bobinas al país vecinos por el Puente Internacional de la Amistad.

Por ABC Color

La operación es para ejecutar 15 allanamientos, 11 órdenes de captura y el bloqueo de bienes por hasta 50 millones de reales.

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De acuerdo con la Policía Federal, el grupo criminal utilizaba vehículos con compartimentos ocultos para trasladar droga desde territorio paraguayo hacia Brasil. El cruce se realizaba principalmente por el puente fronterizo, uno de los pasos más transitados de la zona.

Una vez en la ciudad fronteriza de Foz de Yguazú, la carga era disimulada en estructuras que imitaban bobinas industriales de papel, lo que permitía su distribución hacia grandes centros urbanos sin levantar sospechas.

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Las autoridades sostienen que la red tenía capacidad logística para mover hasta una tonelada de drogas de manera mensual. La investigación se inició tras la incautación de marihuana, además de un arma de fuego de uso restringido.

Los intervinientes explicaron que el bloqueo de activos busca debilitar la estructura económica de la organización y frenar sus operaciones.

En el primer balance oficial, la Policía Federal informó que todas las órdenes fueron ejecutadas. Se registraron tres detenciones en flagrancia: dos en Foz de Yguazú por posesión ilegal de armas y uno en Cascavel por tráfico de drogas.

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Asimismo, se incautaron municiones, cerca de 43 kilos de pasta base de cocaína, dinero en efectivo oculto, vehículos, celulares y documentos.