Siguen cayendo paraguayos con drogas en Brasil

La captura de paraguayos por narcotráfico se volvió prácticamente rutinaria en Brasil en las últimas semanas.

El último caso data de ayer, 8 de abril, cuando un compatriota de 28 años fue interceptado por la Policía Civil de Paraná (PCPR) sobre la ruta BR-277, en el municipio de San Miguel de Yguazú, estado de Paraná, a 40 kilómetros del Puente de la Amistad de Ciudad del Este, que representa la frontera entre Paraguay y Brasil.

Dentro del vehículo manejado por el paraguayo, se encontraron 81 kilos de cocaína, escondidos en un doble fondo. La droga estaba envuelta con plásticos con el logotipo del famoso club de fútbol Flamengo de Brasil.

“Identificamos un grupo criminal que actuaba en el transporte de drogas de Foz de Yguazú a otros estados federales”, dijo el delegado de la Policía Civil William Assunção.

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El detenido será procesado por tráfico de drogas. Alegó que estaba transportando la carga hasta el estado de Minas Gerais, dice un boletín de la Policía Civil.

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Los policías no revelaron aún la identidad del detenido.

En caravana

En otros procedimientos efectuados un día antes, es decir, el martes 7 de abril, la Policía Rodoviaria Federal (PRF) capturó dos vehículos paraguayos que circulaban en caravana también por la ruta BR-277, pero en el municipio de Santa Tereza do Oeste, igualmente en el estado de Paraná, a 120 kilómetros del Puente de la Amistad.

Por un lado, fue detenida una camioneta Ford Ranger con chapa de Paraguay, que era manejada por Darío Fernando Brizuela Pérez, paraguayo, de 26 años, domiciliado en la ciudad de Los Cedrales, departamento de Alto Paraná.

En un doble fondo, se hallaron 105 kilos de cocaína, de acuerdo con el reporte de los intervinientes.

El otro rodado verificado fue una camioneta Hyundai Tucson con chapa de Paraguay, guiada por Dilmar Brito Leal, paraguayo, de 27 años, domiciliado en el distrito de Santa Rosa del Monday, departamento de Alto Paraná.

En un doble fondo, se encontraron otros 125 kilos de cocaína, todo según la información proporcionada por los policías brasileños.