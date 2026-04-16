Regiones sanitarias se prestan medicamentos para enfrentar el desabastecimiento en hospitales públicos

La falta de medicamentos e insumos en los centros asistenciales del Ministerio de Salud en Alto Paraná se viene arrastrando desde hace varios meses. Los pacientes y sus familiares deben comprar desde hilos de sutura hasta sedantes.

En algunos casos, como en los insumos para laboratorios, las empresas proveedoras debieron entregar lotes como anticipos para que los servicios sigan funcionando.

Luego de varios meses, la Décima Región Sanitaria volvió a recibir algunos medicamentos del parque sanitario del Ministerio de Salud. Además, recurrieron a préstamos de otras regiones sanitarias para paliar el desabastecimiento. Sobre esta situación, señalaron que se debió, mayormente, a las licitaciones, pero también a la gran demanda.

El director de la Décima Región Sanitaria, Dr. Federico Schrodel, explicó que la situación mejoró en comparación con meses anteriores, cuando fue muy crítica.

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“Estamos mejorando con relación a meses anteriores porque estamos recibiendo tres veces por semana medicamentos del parque sanitario”, explicó.

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Una de las medidas adoptadas es el préstamo de medicamentos de otras regiones sanitarias. Estos lotes luego deben ser repuestos desde esta región.

“Si otros departamentos tienen medicamentos de alta demanda, como antibióticos y sedantes para terapia intensiva, nos proveen. Hacemos un trabajo en equipo y, cuando tengamos, devolvemos”, expresó.

Medicamentos para salud mental

Uno de los servicios más afectados por la falta de medicamentos es salud mental. Este jueves llegó un lote importante de medicinas y desde esta noche se debe disponibilizar en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Según los pacientes, hace varios meses que no hay quetiapina, ácido valproico, alprazolam, amitriptilina, fluoxetina, paroxetina, entre otros.

Sistema de control de medicamentos

El Sistema de Información en Salud (HIS) aún no se implementó en todos los servicios de los centros asistenciales de Alto Paraná. Es decir, si bien se utiliza en los 144 establecimientos de salud en consultorios y urgencias, en la mayoría no está implementado en internaciones.

La próxima semana habrá capacitaciones y visitas a otros departamentos donde ya se utiliza en estos servicios, para luego implementarse en los hospitales del décimo departamento.