Cae brasileño que registra 14 órdenes de captura en su país

El detenido fue identificado como Luiz Guilherme Silva Gonçalves (28), quien, según los registros de la Justicia del estado de Río de Janeiro, Brasil, posee 14 órdenes de detención por distintos hechos de estafa.

Según datos, durante el control de rutina, los agentes verificaron un automóvil de la marca Suzuki, color blanco, con chapa BJN 553. De acuerdo con el informe policial, el hombre mostró signos de nerviosismo, lo que motivó una consulta más exhaustiva de sus datos.

Ante esta situación, los intervinientes trasladaron al sospechoso hasta la base policial, donde se solicitó apoyo al Comando Tripartito Regional Alto Paraná. Allí se realizó la consulta de antecedentes en la base de datos de la Policía Federal, lo que permitió confirmar que registra 14 órdenes de captura vigentes por hechos de estafa.

El hecho fue comunicado al agente fiscal de turno, abogado Alcides Giménez de la Unidad Penal N° 9 de Ciudad del Este, quien dispuso su traslado a la Dirección de Policía de Alto Paraná.

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Finalmente, y tras las gestiones del Comando Tripartito y Migraciones, se dispuso su expulsión del país por infracción a las leyes migratorias. El supuesto estafador fue entregado esta mañana a la Policía Federal brasileña en la cabecera del Puente de la Amistad, con destino a Foz de Iguazú.