Policiales
17 de abril de 2026 - 20:42

PJC: Expulsan del país a un narco brasileño con condena de más de 20 años de cárcel en Brasil

Grupo de personas en el puesto de control migratorio, durante la expulsión de Luis Carlos De Jesús.
Luis Carlos De Jesús y representantes de instituciones intervinientes, durante la expulsión del extranjero en el puesto de control migratorio.

Un ciudadano brasileño condenado a más de 20 años de cárcel por narcotráfico en su país fue expulsado de territorio paraguayo este viernes. La entrega a las autoridades brasileñas se hizo efectiva en la sede de la Dirección de Migraciones en Pedro Juan Caballero, luego de que el extranjero permaneciera por varios días en una sede policial.

Por Eder Rivas

Un brasileño identificado como Luis Carlos De Jesús (43), fue expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades de Brasil, donde deberá cumplir una condena de 21 años y 6 meses de cárcel impuesta por un juez de aquel país en el marco de un proceso penal por narcotráfico. Su detención se produjo hace una semana durante un operativo antidrogas desplegado por agentes policiales del Departamento Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero.

Con la expulsión se dio curso a la petición de la fiscala Mirtha Martínez, quien desde un principio había solicitado que De Jesús sea enviado a su país.

Agente policial con uniforme y máscara sostiene a Luis Carlos De Jesús, vestido con camiseta gris y pantalones cortos. Oficina bien iluminada.
Luis Carlos De Jesús, brasileño detenido por agentes antidrogas en Pedro Juan Caballero, en la sede de la Policía Nacional.

¿Cómo fue detenido?

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, agentes del Departamento Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero dieron con Luis Carlos De Jesús durante una serie de procedimientos de combate, principalmente del microtráfico, en el barrio General Genes de la capital de Amambay el 11 de abril. Tras realizarse la verificación de sus datos personales con la Policía de Brasil, se constató que contaba con una orden de captura pendiente en el marco de una condena por narcotráfico de 21 años y 6 meses en el vecino país.

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Durante su expulsión estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Migraciones, agentes del Comando Bipartito y miembros del Consulado de Brasil.