PJC: Expulsan del país a un narco brasileño con condena de más de 20 años de cárcel en Brasil

Un brasileño identificado como Luis Carlos De Jesús (43), fue expulsado de Paraguay y entregado a las autoridades de Brasil, donde deberá cumplir una condena de 21 años y 6 meses de cárcel impuesta por un juez de aquel país en el marco de un proceso penal por narcotráfico. Su detención se produjo hace una semana durante un operativo antidrogas desplegado por agentes policiales del Departamento Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero.

Con la expulsión se dio curso a la petición de la fiscala Mirtha Martínez, quien desde un principio había solicitado que De Jesús sea enviado a su país.

¿Cómo fue detenido?

De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, agentes del Departamento Antinarcóticos de Pedro Juan Caballero dieron con Luis Carlos De Jesús durante una serie de procedimientos de combate, principalmente del microtráfico, en el barrio General Genes de la capital de Amambay el 11 de abril. Tras realizarse la verificación de sus datos personales con la Policía de Brasil, se constató que contaba con una orden de captura pendiente en el marco de una condena por narcotráfico de 21 años y 6 meses en el vecino país.

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Durante su expulsión estuvieron presentes representantes del Ministerio Público, la Dirección Nacional de Migraciones, agentes del Comando Bipartito y miembros del Consulado de Brasil.