Concejales departamentales priorizan chatear antes que escuchar informe sobre graves precariedades en escuelas

CIUDAD DEL ESTE. La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Alto Paraná de ayer dejó en evidencia el escaso interés de varios concejales durante la exposición de un informe sobre la crítica situación de la infraestructura escolar, que afecta a unos 3.000 estudiantes en esta capital departamental. Mientras integrantes de la organización Reacción Paraguay presentaban los datos en audiencia pública, la mayoría de los ediles permanecía concentrada en sus celulares, sin prestar atención al tema.