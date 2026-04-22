Concejales departamentales priorizan chatear antes que escuchar informe sobre graves precariedades en escuelas

La actitud no sería un caso aislado dentro del cuerpo legislativo, pero genera preocupación debido a la gravedad de lo expuesto: las consecuencias negativas en infraestructura tras la implementación del programa Hambre Cero. La situación cobra mayor relevancia considerando que varios de los concejales presentes son precandidatos a intendentes en sus respectivos distritos.
Entre ellos se encontraban Aníbal Fidabel (PLRA), precandidato en Tavapy; Pedro Adán Ovelar (ANR-HC), en Juan León Mallorquín; y Nelson Espínola (ANR-HC), en San Alberto; César Paredes en Minga Guazú. También fueron observados en la misma actitud los ediles Arnaldo Barreto (PLRA), precandidato a concejal en Mallorquín; Carolina Rivas (ANR-HC), Fernando Shuster (ANR-HC), Nori Sato (ANR-HC),Rafa Burgos (ANR-HC) y Marcelo Ramírez (Yo Creo) quienes durante gran parte de la sesión no apartaron la vista de sus celulares.
Pese a los cuestionamientos existentes sobre las adjudicaciones vinculadas al programa Hambre Cero, e incluso intento de la Cámara de Senadores de apartarlo del programa al gobernador César Landy Torres (ANR-HC), durante la sesión los concejales evidenciaron escaso interés cuando el debate se centró en la necesidad de analizar y proponer estrategias para mejorar la implementación del programa.
Informe sobre crisis en escuelas
Durante la audiencia, expusieron resultados de un relevamiento realizado en lo que va de 2026 en 64 escuelas, con 91 visitas de monitoreo y 56 reportes ciudadanos. El informe evidencia serias deficiencias en infraestructura tras la implementación del programa Hambre Cero.
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