ABC en el Este
22 de abril de 2026 - 13:26

Concejales departamentales priorizan chatear antes que escuchar informe sobre graves precariedades en escuelas

Los concejales departamentales no prestaron atención sobre la situación que atraviesan los alumnos en las escuelas públicas.
Los concejales permanecieron todo el tiempo utilizando sus teléfonos celulares, en lugar de prestar atención al tema tratado en la audiencia pública.Wilfrido Benítez Peña

CIUDAD DEL ESTE. La sesión ordinaria de la Junta Departamental de Alto Paraná de ayer dejó en evidencia el escaso interés de varios concejales durante la exposición de un informe sobre la crítica situación de la infraestructura escolar, que afecta a unos 3.000 estudiantes en esta capital departamental. Mientras integrantes de la organización Reacción Paraguay presentaban los datos en audiencia pública, la mayoría de los ediles permanecía concentrada en sus celulares, sin prestar atención al tema.

Por ABC Color

La actitud no sería un caso aislado dentro del cuerpo legislativo, pero genera preocupación debido a la gravedad de lo expuesto: las consecuencias negativas en infraestructura tras la implementación del programa Hambre Cero. La situación cobra mayor relevancia considerando que varios de los concejales presentes son precandidatos a intendentes en sus respectivos distritos.

Entre ellos se encontraban Aníbal Fidabel (PLRA), precandidato en Tavapy; Pedro Adán Ovelar (ANR-HC), en Juan León Mallorquín; y Nelson Espínola (ANR-HC), en San Alberto; César Paredes en Minga Guazú. También fueron observados en la misma actitud los ediles Arnaldo Barreto (PLRA), precandidato a concejal en Mallorquín; Carolina Rivas (ANR-HC), Fernando Shuster (ANR-HC), Nori Sato (ANR-HC),Rafa Burgos (ANR-HC) y Marcelo Ramírez (Yo Creo) quienes durante gran parte de la sesión no apartaron la vista de sus celulares.

Ocho concejales en sala de reuniones, sentados y concentrados en sus teléfonos
Los concejales departamentales permanecieron distraídos durante el tratamiento de un tema que afecta a 3.000 niños en Ciudad del Este.

Pese a los cuestionamientos existentes sobre las adjudicaciones vinculadas al programa Hambre Cero, e incluso intento de la Cámara de Senadores de apartarlo del programa al gobernador César Landy Torres (ANR-HC), durante la sesión los concejales evidenciaron escaso interés cuando el debate se centró en la necesidad de analizar y proponer estrategias para mejorar la implementación del programa.

Informe sobre crisis en escuelas

Durante la audiencia, expusieron resultados de un relevamiento realizado en lo que va de 2026 en 64 escuelas, con 91 visitas de monitoreo y 56 reportes ciudadanos. El informe evidencia serias deficiencias en infraestructura tras la implementación del programa Hambre Cero.

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